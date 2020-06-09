Не социально ответственный экостритфуд в парке Челюскинцев от фермеров «Тук-тук. Латук!»

Есть такая известная в богатых кругах лавка с фермерскими продуктами, а теперь ещё и новая, но слегка подозрительная будка в парке. Их магазин с типа смешным названием «Тук-тук. Латук!» доставляет яйца домашних кур, творог, сало, гусей, овощи и прочие продукты земледелия. Только разменяв четвертый десяток лет, понимаешь, насколько всё это круто и бессмысленно дорого!
Находится кафе в парке Челюскинцев, под колесом обозрения, как выходить из парка. Небольшой такой вагончик с двумя столиками. Обещают свежую, полезную, домашнюю еду без ГМО, добавок и без красителей. Для современного мира, где все привыкли питаться всякими полуфабрикатами из холодильников гипера, звучит очень даже хорошо. Ну, или всегда можно переехать обратно к родителям.
Где-то в закромах щёлкнула экомикроволновка, еда готова. Собственно, именно так её и представлял. Выглядит крайне сомнительно, а мини-экопицца ещё и пугает. Цены практически как и везде в парке, а выбор слишком большой, кому, зачем? Фермерское дешёвым не бывает, подумал про себя.
ЕДА
Первым на стол вынесли пельмени с фермерской курицей и сметаной за 6р, выглядят максимально стрёмно. А вот на вкус очень даже, реально домашние. Позже слово «Фермерское» звучало очень часто.
В экокафе вилки завернуты в пакет, а пакет — в другой пакет. Сметану порционно накладывают в пластиковые коробочки, хотя могли прямо на блюдо. В этом вижу косяк, зачем столько пластика?
Получилось, как в кулинарии гипера, ведь многие дома греют еду в микроволновке и это уже норма для современного человека. Точно можно брать пельмени с курицей в сметане, драники с грибами за 4р. Сырники из фермерского творога — гуд, хотя выглядят варенными, блинчики с курицей и шампиньонами за 6р по маминому рецепту. Ручки соединил в сердечко, как Виктор Бабарико — стальные яйца!
Сухую, едва тёплую фермерскую пиццу за 6,50р даже не думайте брать, она как та, что в холодильниках лежит, а после разогревается в духовке. Орешки со сгущенкой — 4р за 10 штук — топ!
Честно, истории не понял. Почему 200г сморщенных пельменей должны стоить 6р или три невзрачных сырника — 7,50р? Возможно, я придираюсь, но с такой концепцией и ценообразованием им будет сложно выжить среди горячих собак, разливного пива и шашлындоса. На днях закажу из их магазина, тогда и посмотрим. Присмотрел фермерского гуся на 3 — 5 кг за 20р и грудинку от бабушки за 6,30р за 300г. Идея с доставкой фермерских продуктов на 8 кокобаев, а реализация кафе на 6 кокобаев, увы!
Тезисами и по делу: с кафе не доиграли! Пускай ассортимент был бы меньше, но всё из-под ножа, чтобы выглядело красиво, а не как драники с пиццей в местной рюмочной. Залезьте к ним на сайт в разделы с мясом, сыром и полуфабрикатами, вам точно зайдёт. Удачной охоты и будьте здоровы!
Оценка кафе «Тук-тук. Латук!»: 6 кокобаев
Адрес: г. Минск, парк Челюскинцев
Телефон: +375(29) 245-65-55
Время работы: 10:00 — 21:00
Какое неадекватное ценой заведение….Вообще непонятно,на кого…И точка на Богдановича уже закрылась