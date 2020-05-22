Есть ли будущее у стационарной бейгельной «Бейгл Хаус» с еврейскими бутербродами

Домик с бейглами открылся на улице Октябрьская, практически под носом у «Бургер Лаб». В «Бейгл Хаус» небольшое, но уютное помещение буквально на пару столиков и одно подвесное кресло, как понятно из названия, специализируются на простом еврейском лакомстве — бейглах.

В полку бейгельных пополнение! Булочки из обваренного дрожжевого теста промазывают сыром и начиняют мясом в лобби-баре «Бинс энд Ливс», кафе «Бро Бэйкери» на Лебяжьем и выдают с фудтрака «Elephant Bagel» на Цнянке. Продукт далеко не новый для Минска, но явно недооценённый.

ИНТЕРЬЕР

Внутри домика уютно, но места совсем мало. За дальним столиком у окна во дворик можно спокойно пофрилансить за чашечкой неплохого капучино от 3р.

В «Бэйгл Хаус» обсыпанные кунжутом булочки со сквозным отверстием в центре приезжают из пекарни «Бро Бэйкери». К глубокому сожалению булочки в новой бейгельной выпекают не сами, а чисто занимаются сборкой. Цены начинаются от 6,90р за вегетарианский с хумусом до 9,40р за бейгл с нарубленным тунцом. Ещё собирают три вида боула от 9р до 15р. Цены средние по рынку.

Из тех трёх, что я тестил, самым годным оказался бейгл по-итальянским мотивам Милано с пармской ветчиной под бальзамическим кремом за 8,40р, остальные просто ОК. Цена на бублики более-менее терпимая, сделать на 1р дешевле — и были бы намного интереснее рынку. Тягаться с бургерами по соседству будет очень сложно. А если в бейглах не появится изюминки с интригующими сочетаниями, то летку можно не ставить. Главный плюс бейгла — его можно брать с собой или заказывать на доставке, это как бутерброд, он переживёт всё, даже два часа на пытке Меню.бай.

Боулы с киноа без фантазии, но в балансе. На выбор три штуки, и они типовые, меняется только мясная основа. С курицей на любителя куриц, лучше брать с тунцом.

ВЫГОДНО: берёшь комбо из бейгла, боула и кофе — получаешься скидку 20%. Если навынос, с чека сделают смешную скидку в 10%.

Тезисами и по делу: мощный, сбалансированный овощами и творожным сыром бутерброд — однозначно имеет место быть в современной жизни. Особенно приятно, когда бейгельные открываются под твоим домом или рядом с офисом. К тесту бейгл Милано и боул с тунцом, но давайте без завышенных ожиданий!

Оценка кафе «Bagel House»: 7 кокобаев