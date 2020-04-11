Бургер, Бро? Теперь в квартале Новой Боровой есть своя бургерная

Модная и дорогая деревушка айтишников начинает обрастать общепитом, пускай и не ресторанами. Последний раз мы ездили за МКАД ради круассаной «Brioche», а на этот раз поводом стал домик бургеров «Burger Bro», который открылся у главных ворот рядом с Соседями.

Прям чего-то фантастического я не ждал. Небольшая отдельностоящая избушка рядом с продуктовым магазином. Комфортная мебель, хорошая вентиляция, чисто локальный стрит-фуд, странно, что не шаурма.

Живя далеко от цивилизации, я бы и сам не хотел только ради бургера надевать спортивные треники и ехать куда-нибудь на Октябрьскую. К моему глубокому сожалению в таких районах никто не будут открывать дорогой ресторан. Ему здесь не выжить по множеству причин. Я бы создал уютный коктейльный бар, типа «Алкоголи».

ЕДА

Понятное дело, в меню «Burger Bro» акцент на бургеры, есть пару дежурных салатов, картошка фри и наггетсы. Кухня открытая, два повара, один кассир, он же бармен, за процессом сборки можно наблюдать. К названиям и составу подошли с юморком. Заказываем Злой Кокос за 13,60р, их Фирменный — 13,40р и три лимонада с имбирём, можем себе позволить. Килограмм имбиря нынче отпускают от 23р до 46р на Комаровском рынке.

Пока мы ждали свои бургеры, зашедшей девушке предложили разорви забрало, но она почему-то отказалась и захотела вернуться с мужем. А детишки купили себе жареной картошки с наггетсами и побежали гулять.

Прошло минут 15 — и наши бургеры готовы. Приносят с одноразовыми перчатками. Выглядят сочно, мощно, булка из «Enzo», котлета из белорусской говядины толщиной с два пальца. Опасно, скорей всего, внутри будет Well done.

Так оно и получилось. Котлета здоровенная, но совершенно сухая и жёсткая, ни намёка на животный сок, как та, что бабуля с пюре готовила. Булочка плотно-пышная, слегка сладковатая, её много, я такие не сильно жалую. Но в целом оба бургера получились сбалансированными, хотелось бы больше сыра. Есть вопрос к цене для этой локации. Хотя сейчас почти в каждом заведении Минска рукотворные булки с котлетой под сыром от 11 до 16р без картошки фри. Всегда говорю: бургеры, как женщины — одинаковой формулы не бывает.

Тезисами и по делу: бургеры интересные, собираются с душой и знанием дела, но цена на грани. По ходу все думают, что Новая Боровая — это вторые Дрозды. Обязательно уточняйте прожарку, лично я люблю в котлетах Медиум. История для местных, но один раз затестить стоит. Точно вернусь на перетест!

Оценка кафе «Бургер Бро»: 7 кокобаев