Проверяем, что готовят на обед гимнасткам в кафе «Плие»

Наши спортмены-читатели крепко просили затестить то, что им предлагают на обед. И вот мы находимся в кафе «Плие» при Республиканском центре по художественной гимнастике в красивом новом здании на проспекте Победителей. Ничего не предвещало беды, дрон спокойно взмыл в небо.

Кафе находится на первом этаже, и я-таки успел попасть на обед. Открыл основное меню и ещё раз обрадовался, что у меня тест обедов. На самом-то деле цены ещё божеские, из основного горшочек с драниками и мясом за 13,80р так и манил. По атмосфере — типичное кафе 2014 года, пойдёт, не свадьбу же отмечать.

МЕНЮ

Сегодня на обед чемпионам наварили 3 вида супов, настругали 3 вида салатов и нажарили горячее, тоже выбор из трёх. Думал, увижу тут жёсткий ЗОЖ и ПП, но нет: салат Цезарь, острый харчо и свинина. Конечно, есть и салат из овощей, легкий суп с фрикадельками и рыба под маринадом. Ожидал чего-то более сбалансированного.

Наш друг, назовём его — Валера, в интимной переписке закрытого паблика сообщил, что гимнасты там вообще не едят. Кафе предназначено для родителей, которые ждут своё чадо с тренировки. Естественно, я задал вопрос в Инстаграм и получил ответы от тех, кто там занимается (надеюсь), какой смысл обманывать старика Кокобая.

ЕДА

Цены на обеды далеко не столовой Оперного театра, и даже не университета МЧС, где мы недавно приняли бой. За три курса без компота из бюджета уйдёт минимум 9,50р, что практически как поесть в приличном кафе с авторскими обедами «Пинки Бандински». Ну такое себе, считаю цены необоснованными. Показываю почему.

Еду выносят быстро, в аккуратной посуде. Супы похожи на что-то между домашней кухней бабули и едой из столовой времён СССР. Крепкий, в меру острый харчо и лёгкий на курином бульоне с тефтельками и макаронами звёздочки — однозначно топ. По супу дня — борщу — есть вопросы. Все по 2,50р, и это справедливая цена.

Дальше пошли салаты — и стало страшно. Майонезный Цезарь не стоит 4р точно, на вкус как и на фото. Чутка огурцов и помидор под сметаной — 3р. Винегрет с тремя кусочками селёдки за 3р ещё терпимо и даже вкусно. Понятное дело, добивают чек, имеют полное право. Салаты — мимо.

Понеслось горячее. Рыба в маринаде под морковкой — 4,50р и гарниром из жареных кабачков ещё 3р. Французский рецепт не диетической свинины под грибами, сыром и майонезом — 5р и макароны-спиральки на гарнир — 2р. Филе куриное с баклажанами в сливочном соусе типа поджарка — 4р. В целом вкусно, цена на грани за еду как в столовой. В каждом блюде присутствует полезная петрушка. Горячее — норм.

На троих со средней руки кофе из копилки минус 46 рублей на самописном чеке, как из прошлого. Поел, но чувства смутные, как-то дорого для такой еды. По сервису — хорошо, атмосфера уютная. Никто не накинулся, когда достал большой фотоаппарат, этот тест они прошли с успехом, молодцы!

Тезисами и по делу: обеды не самые лучшие по соотношению цена/качество, но приготовлены с душой, явно по книге с рецептам советских ГОСТов. Не имею ничего против, кто мы без своей истории? Кафе для местных, а спортсменам хочу пожелать усердия и побед. Вы наше будущее!

Оценка кафе «Плие»: 6 кокобаев