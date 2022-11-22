Чем кормят оставшихся айтишников в столовой «Органза». Спойлер: недорого, много мяса!

Находится она в БЦ большой телевизор «Футурис», который в своё время достраивал «Тапас». Почему телевизор, потому что в фасад встроены почти 700 000 светодиодов, работающих по принципу гигантского монитора: сюда можно транслировать видеоролики и рекламу. Бесплатной парковки не нашёл, поэтому встали, где можно вдоль дороги. Раньше у них был прописан «Варгейминг», кто сейчас остался — сказать сложно, в 15:45 в столовой около 6 человек.

Кроме бесконечных офисных площадей и современной столовой есть большой спортзал, но мы пришли не сюда, хотя уже пора. Зимой самое то прописаться в зал, чтобы к лету выйти без боков!

АТМОСФЕРА

Места хватит на всех, барные стулья, не касаясь ногами пола, с видом на Кораблики. Интерьер исполнен в светлых тонах с привлечением дерева, где-то за спиной повизгивают канарейки.

На стенах картины, которые можно купить после обеда. Вентиляция работает исправно, не пропах.

ЧЕМ КОРМЯТ

Ближе к вечеру осталось, что осталось. Из салатов что-то на майонезном с колбасой за 3,30byn или дары наших теплиц со сметаной за 2,40byn. Супы от 2,20byn на плавленом сырке с копчёной грудкой, до 2,40 за опыты над грузинским харчо. Горячее в среднем стоит 7byn, картофельное пюре — 1,60byn.

1. Оба супа в лучших традициях экспериментальной кухни приготовлены на свой лад. В сырный можно было больше плавленого сыра, а харчо чуточку сделать пряным. За эти деньги справедливо.

2. Тефтели из 100% говядины без хлеба в соусе, схожем, как килька в томатном соусе. За две штуки сняли с карты 7,40byn, вот это перебор, за эти шекели лучше филе птицы с сыром и ананасами. На гарнир обжаренные бобовые на масле с морковкой, нут на их месте я бы предварительно запарил.

В бистро чистенько, отсутствует душный запах от варки, жарки, на столе беспроводная зарядка.

3. Собственно, вот и она с гарниром из наших корнеплодов, взбитых со сливочным маслом. Годно!

4. В фольге филе хека под шпинатным соусом за 7,50byn. Упругая текстура, рыба неводянистая.

5. Бледные пирожки, ну почти как дома, с лососем за 3,30byn, с курицей, грибами и оказалось ещё с рисом — 3,10byn. Тесто тонкое, хрустящее, внутри, считай, одна начинка — вкусно!

Столовые, которые рекомендую: из последних вкусно, но далеко было в «Ковчеге», куда пускают без пары. На православные бранчи пускают всех с 11:00 до 17:00 каждый Божий день.

Тезисами и по делу: столовая и столовая, приготовлено вкусно, средний чек плюс-минус до 15byn с первым, вторым, салатом и компотом. В городских кафе обед уже от 15byn за два блюда.

Оценка столовой «Органза»: 7 кокобаев