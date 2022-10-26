Новая хоум крафт «Пицца на огне» из дровяной печи по рецептам Колодищ

Если верить информаторам, вдохновились они рецептами знаменитой пиццы Юры из Колодищ, а дальше, как Вовка в Тридевятом царстве 1965 года выпуска. Домик с дровяной печкой построили вдоль дороги в Боровлянах, только с четвёртой попытки нам удалось её затестить. Прежде чем ехать, наберите им, в тот раз печь разогрели с 15:00. Чтобы всё было честно, по традиции запустили барсука в дупло, с пиццей вышел он минут через 40: то повара не было, то сыр потеряли.

Обзор будет с конца. После засланного барсука зашли посмотреть, чем живут в «Пицце на огне». Готовят из того, что дала природа Беларуси, вижу большой мешок итальянской муки, её дети в «Еврике» по 6,29byn за килограмм. Сыр в ведре назвали туровским, этикетки нет, приходится верить.

ТЕСТ

1. Рыбная пицца с лососем и палтусом за 25byn прям как у Юры, только меньше по размерам и рыбе. Удачное тесто, рыб могли положить больше, розмарин для аромата, котирую такое наполнение.

Пицца у Юры

Пицца на огне

2. Маргариту за 13byn украсили порубленными черри и руколой. Зачем этот новогодний стол? Тесто прям отличное, тонкое, хрустящее, внутри пышное, бортики промазаны душистым чесночным маслом. Томатная основа — насыщенная, сладковатая, не водянистая, белорусская моцарелла, как и положено, тянется при отрывании куска пиццы, но не суп. Не зря потраченные деньги, годнотище!

ВАЖНО! Не путайте боровлянские рецепты с неаполитанскими, это просто пицца на дровах. А про рецепты пицц Неаполя в Минске я писал в обзоре, шикарный повод для флэшбека.

Тезисами и по делу: вернулся бы за другими начинками на тесте — это знак добрый. Теперь боровлянским можно не выезжать с района, у них своя достойная домашняя пицца.

Оценка пиццы в «Пицца на огне»: 8 кокобаев