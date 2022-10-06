Сколько стоит поесть на единственном гольф-поле в Минске? Проверяем ресторан «Иль Форно»

Наткнулись совершенно случайно, понаехав в гости к другу, проживающему в лесу за городом. Сами себя называют рестораном «Иль Форно», по ощущениям уютное кафе с видом на природу. Кроме как поесть, можно снять зал с симулятором игры в гольф и полупить клюшкой по виртуальному полю. Цена вопроса — 50byn в час, остальное прослушал, простите. Из местных ресторан кто-то хэйтит, а некоторые хвалят, пришло время 1 раз затестить, чем 100 раз прочитать в Директе.

Построили его в ЖК «Зелёная Гавань», где поесть больше и негде, если только автолавка не приедет. Вход в ресторан общий с офисом продаж. А вон грустит кофейня, капуч нужно переваривать!

АТМОСФЕРА

Напоминает загородный ресторан «Спортинг Клуб», только в экономварианте. Одна стена сплошное стеклянное окно с видом на размахивающих клюшкой, в общем и целом комфортно.

Флэт за 7byn — хорошо, чайный пакетик травяного чая в кипятке за 8byn — отлично.

ЧЕМ КОРМЯТ

1. На сегодня из меню много чего нет, зато есть борщ за 13byn, которого нет, берём. Борщ без зажаристой жиринки, но зато насыщенный свеклой, с ароматом чеснока и даже с мясом, подают со сметаной. Борщ без хлеба, сала, зелёного лука — деньги на ветер. Приготовлен вкусно!

2. В Цезарь за 21byn скромно нарезали пару кусочков курицы, порвали салат, натёрли сыр, зачем-то ещё вяленые томаты и чайная ложка соуса без анчоусов. Прям как на обед в «Ла Скала» за 8byn. Конкретно сэкономили, за такие деньги салат обязан быть в полтора раза больше.

3. Вителло закончилось, пришлось рискнуть в карпаччо, за него просят 24byn. Порция средняя, температура комнатная, терпеть не могу, когда приносят его замороженным. Полили оливковым маслом, капля бальзамики, с прямо в тему хрустящими сырными корзиночками с сырным соусом.

Мясо без жилок, не тянется, а, как и положено карпаччо, спокойно растворяется во рту. Годнота!

СОВЕТ: чтобы приготовить карпаччо дома, не нужно бегать в поисках честной вырезки, после замораживать и тонко нарезать или отбивать скалкой. Достаточно сходить в мясной отдел на поиски готового карпаччо «Мираторг», или от «Гродненского мясокомбината» тоже будет вкусно.

4. С Карбонарой произошёл конфуз, собирали её мучительно долго, раньше получился штрудель с мороженым за фантастические 18byn. Или сразу килограмм, или безупречно венский. Ёпт, кусочек на вид, как из морозильника достали, по вкусу точно такой же. Зря электричество спалили.

Это приравнивается к акту гастрономического развода, хотелось вызвать милицию. Нельзя так.

5. А вот долгожданная тарелка итальянской классики за 19byn. Порция Карбонары — честная, на сливках, почти как дома, только не нужно мыть посуду. Вкусно, для загородного кафе сойдёт.

Зачем далеко ходить, как выглядит ведро Карбонары на рубль дороже в траттории Иньяцио.

Тезисами и по делу: если быть совсем честным, то за такие деньги качество исполнения еды обязано быть выше. Взялся за ресторанный гуж — не говори, что не дюж. Вижу цимес в аренде под спортивные корпоративы, в остальное местные могут дома приготовить.

Оценка кафе «Иль Форно»: 7 кокобаев