Чем кормят на обед в закрытом клубе для мальчиков – «Sporting club», где если не понравилось можно не платить!

Проникли в известный в узких кругах клуб с рестораном, стрельбищем и летними беседками для жарки гриля. Одно из старейших заведений Минска – «Sporting club», которого вы не увидите в рекламе у блогеров и в колонках средств массовой информации, попасть в него можно только один раз!

Итак, сегодня я покажу, что подают на обед в закрытом клубе для мальчиков. Попасть к ним можно один раз, заполнив на сайте анкету гостевого посещения. Или купить клубную карту с разовым членским взносом от 100р до 1000р за Вип, по которой ещё и 20% скидка на услуги клуба. Вашу кандидатуру рассмотрят лично и, если вы подходите, вам выдадут карту и заберут шекели. Ещё за вас может поручиться член клуба, тогда шанс 100% без собеседования.

Спортинг Клуб – это большой огороженный забором комплекс на природе в районе Уручья. Сложно передать словами, насколько тут уединённо. Просто загуглите и посмотрите. Фото делал на свой страх и риск, за это могут лишить членства!

ОСНОВНОЕ

Меню обедов не найти в интернете – накрывают с 12:00 до 16:00. Можно присесть внутри, но лучше выбрать закрытую или открытую летнюю террасу. Меню на старых айпадах, хлебная корзина с маслом – бесплатно.

Из основного обязательно к тесту горшочек с борщом за 13р и сопутствующим гарниром из хлеба, смальца, чеснока и зеленого лука. Суточные, в меру кислые щи за 13р из квашеной капусты с уткой и лисичками под съедобной шапкой. Четыре сладких диетических гребешка с пюре из сельдерея – 22р. Цены соответствуют качеству. Отдельное меню для детей и вегетарианцев. Кому стейк из цветной капусты с соусом из баклажан и рыжиковым маслом за 22р?

ОБЕД

На удивление, никаких сложных блюд. На первое был сомнительный азиатский суп за 5р на кокосовом молоке с курицей и овощами. После принесли салаты: ЗОЖ-ный со сладкими малиновыми томатами и сметаной из трав за 7р, судя по цене – травы редкие. Листья салата с чипсами из бекона и яйцом пашот – 7р. Салат из утки в яблоках, но с персиком и гелем из тыквы – тоже 7р. Сельдерей присутствует практически в каждом блюде, походу, сезон или фуру тормознули. Никого дифференцирования в обед: салаты по 7р, супы по 5р, горячее по 11р. Еду с кухни выносят курсами одновременно.

На горячее чудесный пастуший пирог из белорусских корнеплодов с растушенной говядиной и луком – 11р. Филе трески в хрустящей панировке на коварном гарнире из риса Басмати, сезонных овощей и азиатским соусом – 11р. Суп – такое себе удовольствие, а в остальном качественная еда за немалые деньги. На десерт в меру сладкий медовик ещё 5р.

Получается, чтобы пообедать в три курса без компота, нужно отдать минимум 22р. Уровень цен выше среднего, но ниже, чем в Батер Бро, где за полный обед уйдёт 25р, но там он и бодрее. Публика Спортинга не любит выкрутасов в еде.

Повторюсь на всякий пожарный: доступ ограничен, большая парковка, ноль пафоса, с собаками нельзя, идеальный сервис, цены на обеды выше средних, но еда с душой. Основное меню по деньгам чуть дороже, чем у рестораторов-проходимцев и сетевиков-затейников, только вкуснее. Я бы пришёл сюда на первое свидание или с родителями на понятную им еду. А ещё странная табличка, мотивирующая персонал работать, хотя сервис всегда на отлично.

Тезисами и по делу: шикарное место с достойной кухней. Главное – это локация, философия клуба и традиции, которые не менялись годами. Весьма прискорбно, что доступ ограничен. Заполните гостевой доступ и однозначно к тесту, если ни разу не были. Средний чек без фанатизма, но с алкоголем – около 70р на человека.

Оценка ресторана «Спортинг Клуб»: 8 кокобаев