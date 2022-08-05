Посмотрел на правила в новом доме дыма «Танжирс Лаунж» в атмосфере сгоревшего особняка с кальянами по 5000€

По традиции навестил до открытия, после пропустил торжественное мероприятие с инста гёрлp и выступлением фокусника. Ваш покорный слуга пришёл после выпусканий голубей из рукава, чтобы проникнуться формату, тут он особенный. Не, стриптиза с гоущицами не будет, простите. Дом дыма открыли по франшизе «Танжирс Лаунж», соответственно, ожидается приличный выбор табака данной марки. Лично мне хватает до 16 вкусов, остальное для избалованных.

Место выбрали центровое, в паре остановок от площади Победы — первый этаж нового бизнес-центре «Талисман», с гостевой парковкой на десять мест. Был сон, что верхние помещения офисом заедет какая-то дочка «Банка развития», а это значит, что пора запускать обеденные ланчи.

АТМОСФЕРА

Фишка — атмосфера сгоревшего особняка их главного ноунейм героя. Большие диваны, отдельные зоны с горящими дровами в телевизоре, приглушённый свет, бесконечное количество декора погружают в атмосферу частного особняка где-то в Дроздах. Чтобы не заскучать, есть пара пятых плоек. Интересное решение закрыть панорамные окна дощатыми ставнями, через которые пробиваются лучи солнца, ночью будет пробиваться свет фар. Чем-то напоминает эффект сарая из детства. Комфортно на 9 кокобаев, наконец-то что-то не как всегда из соломы и палок.

По кальянам отлично, как и должно быть в кальянной, цены варьируются от 37 до 48byn. Отмечу особенный кальян для тех, кто любит понты: прибор с золотым напылением 25 карат, кристаллы Сваровски, африканское дерево и кожаный шланг мог пойти для других потребностей. Говорят, один стоит около 5000 евро, хотя Гугл предложил за 2000 евро, возможно накладные расходы.

Попасть он может любому гостю без доплат, это чистой воды рандом, вопрос — кто решает?

ЧЕМ КОРМЯТ

Меню тестовое, меню скромное, но и по нему можно проверить скилл кухни, это не оправдание.

1. За 21byn порубленный лосось, выложенный кольцом на огурец, внутри перепелиный желток, сбоку творожный сыр и долька лимона. Сочетание нетрадиционное, огурец заменить на авокадо, лосось найти менее бледный, тогда можно будет заказывать. Лучше заменить на из говядины.

2. По-вьетнамски Фо Бо за 17byn с куском лайма. По бульону как и должно быть, питательный, говяжий, пряный. Рисовая лапша не переварена, говядина тоненько, мята и красный лук на месте. Ладно, нет уксуса с чесноком и морковкой. НО! Где бобовые ростки? Где перец чили? Отлично!

3. Паста с боровиками и натёртым трюфелем за 21byn. Сразу знал, что за эти деньги они смогут натереть только масло трюфеля, так и получилось. В сливочном соусе кроме скромно боровиков, попались ещё шампиньоны. Паста приготовлена вкусно, но тарелка не для неё. Вкусно.

4. Одна брускетта с почти ростбифом, вялеными томатами на тёплом хлебе, промазанном творожным сыром — 14byn. Такое блюдо не испортить, а вот тарелку опять же лучше заменить, чтобы бутерброд не казался одним воином в поле. Цена вызывает у меня вопросы, либо их должно быть две.

С ценами на коктейли слегка погорячились, из пяти на выбор по 18byn. Замесы получились сбалансированные, алкоголь в норме, посуда базовая. Хотелось бы видеть классику до 18 byn.

Литр модной воды в пузатой бутылке из Южной Осетии — 19byn, эх, день бы так пожить.

Недавно занесло меня в московский «Транжир», так кальян у них 35$ и коктейль намного хуже.

Многие спрашивали, поэтому оставлю расшифровку моей оценки соотношения цена/качество:

10 кокобаев — чудо чудесное

9 кокобаев — работают, как в последний раз много лет

8 кокобаев — прям отлично

7 кокобаев — хорошо, не без вопросов

6 кокобаев — нормально, как у всех

5 кокобаев — есть вопросы

4 кокобаев — может лучше деньги отдать детям?

3 кокобая — зачем я выходил из дома

Тезисами и по делу: кальянную красит атмосфера, еда же является второстепенным фактором, поэтому отношение к ней другое. Кальян с едой всегда успешно в «Нефти» и «Де Пари», если знать, что у них брать. Получается, что на одну атмосферную кальянную стало больше. Ура!

Оценка кальянной «Танжирс Лаунж»: 7 кокобаев