В помещении с призраками открыли двухэтажный лаунж шоколадный «Брауни»: мясо, кальяны, коктейли

Несмотря на супер центральную локацию с хорошим видом на свободу, прежние бизнесмены умудрились всё запороть. Призраки неуспокоившихся рестораторов поселились в «Галерее», затем в «Якетас», после стучали цепями в «Воге», затем в «Студио Вайн энд Спирите», ещё месяц в «Кафе де Флёр». Никого так не насиловали, как это бедное помещение напротив «Гранд Кафе». А в «Брауни» из «Ангелов» перетянули уверенного шеф-повара старых традиций Сергея Крупского.

Сколько кота собакой не называй, лаять от этого он не станет. По всем характеристикам это приличное кафе в центре, а не ресторан высокой культуры быта. Если скауты не подвели, проект от сети загородная «Астория Риверсайд» и тот же, но «Централ», на площади Свободы. Про парковку можно забыть, пока что бесплатно ставим во дворе «Чайного Пьяницы» или приезжаем на такси.

КАК ВНУТРИ

Парадный вход в зеркалах, хитрые часы и зона приёма гостей. Налево пойдёшь — в длинный зал попадёшь, лучше подняться на второй, пускай и с низкими потолками, зато вид хороший. Выдержанный стиль без привязки к неймингу, на стенах зелень, под потолками лампы в форме сияющего нимба. И опять зеркала, как в посуточной квартире с качелями. Получилось вполне уютно, а ещё добротные кальяны от 37byn раздувают. Ваш покорный слуга затестил, не волнуйтесь.

Стой путник, не иди туда, куда ведёт эта дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след.



ЧЕМ КОРМЯТ

Страшно, открыл меню, и страшно исчезло. Хитрецы учли опыт прошлых открытий, чтобы увидеть живых людей, для старта выставили среднестатистические цены, местами ниже, если не учитывать рестораны «Васильки» и «Макдональдс». Средний чек примерно 40byn на человека.

Воздух слегка ионизировался, чувствую общее напряжение. Первым вынесли кальян, а дальше всё как в тумане. Меню небольшое на староевропейский манер, по еде понятно, без извращений.

1. Гаспачо с двумя креветками, кубиками сладкой дыни и горстью миндальных чипсов — 12byn. Баланс томатов, перца, лука и огурца не поймали. Поэтому получился вкусный вегетарианский томатный суп. Я бы полил оливковым маслом. Идеальный в Блум за 16byn, рекомендую к тесту.

2.Тёплый салат из нежирных баклажанов в густом соусе из томатов, скромно просят 12byn. Хрустящие снаружи и мягкие внутри баклажаны оставить равнодушным не могут. Прям топчик!

3. Маринованный лосось в сыре на соусе из сыра коз и шариками розового перца — 19byn. В этом блюде солёное всё, подавать его нужно на чёрном хлебе с графином ледяной водки.

4. Радость вегетарианца — тёплый салат за 15byn из двух видов грибов с картошкой. Салат и салат.

ГОРЯЧЕЕ

5. Горячее пришлось подождать, вынесли одновременно, сможете повторить при полной посадке? Сперва не понял, что это за игры в столовую под сливочной подливой. Оказался стейк в горчичном соусе с вешенками фри за 26byn, в прожарку Медиум Рэ не попали. Мясо нежное, можно руками порвать, а потому что вареное в су-виде. Стейком назвать сложно, скорей тушёное мясо.

6. Ризотто с кальмарами стоит 19byn. Порция уверенная, приготовлено не в суп не в плов. Вкусно.

7. Чизбургер завесил на 19byn, идёт с фри и кетчупом. Булка идеально держит начинку, мясистая котлета, в меру сочная, шеф решил вишнёвое варенье добавить, могёт! И всё-таки в чизбургере ждёшь растекающийся по начинке сыр, а не один слегка оплавленный квадратик. Годно!

СЛАДОСТИ

Назвался горшочком, давай в печь ножками полезай. На выбор три брауни, выбрал с вишней за 8byn и чизкейк Сан Себастьян за столько же. По брауни на отлично, нежный, влажный, шоколадный. А чизкейк что-то среднее между творожной запеканкой и крем-брюле. Хорошо с мятным чаем. Топ!

Коктейли от 15 до 19byn, игристое по бокалам от 11byn за грузинское. Всё как у всех.

Многие спрашивали, поэтому оставлю расшифровку моей оценки соотношения цена/качество:

10 кокобаев — чудо чудесное

9 кокобаев — работают, как в последний раз много лет

8 кокобаев — прям отлично

7 кокобаев — хорошо, не без вопросов

6 кокобаев — нормально, как у всех

5 кокобаев — есть вопросы

4 кокобаев — может лучше деньги отдать детям?

3 кокобая — зачем я выходил из дома

Тезисами и по делу: вкусно! К гадалке не ходи, поднимут цены, а пока соотношение цена/качество на 8 кокобаев, но не итоговая. Помните, обзор живёт около двух месяцев, это как старт, а дальше время покажет. Если не найдут своё место в пищевой цепи, тогда в раздел недвижимость. Советую.

Оценка кафе «Брауни»: 7 кокобаев