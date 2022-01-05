Высокая азербайджанская кухня в новом ресторане «Астория Централ»

Со старта читатели начали каламбурить а-ля «не грози азербайджанскому централу поедая шашлык у себя на районе». После были шутки про «Владимирский централ с ветром северным», и всё в том же духе. Вот только сейчас будет не до шуток, ресторан «Астория Централ» – маленький филиал большого загородного комплекса «Астория Риверсайд». Их новое заведение на месте проданного «Ренессанса ».

В честь чего же высокая азербайджанская кухня? Сейчас откроете меню и всё поймёте, дело в ценообразовании. Никогда не спорю про деньги, самый простой вариант – голосовать рублём. Вот не готов я в 2022 к фаршу с рисом в виноградных листьях за 28р и к салату из консервированного тунца за 32р. Но если пришёл, надо бить копилку.

АТМОСФЕРА

Интерьер исполнен в светло-серых тонах, высокие потолки, арки, расстановка мебели, как и раньше. Заменили диваны, кресла, подвесили богемные люстры, на часть столов установили канделябры. Напоминает лобби-бар отеля на три звезды. Уютно.

ЧЕМ КОРМЯТ

Кроме обеденного меню существует 30% скидка с 12:00 до 16:00 на основное. Без неё почувствовал себя плохо, защемило сердце, попрощался с семейным бюджетом. Работают в тесте, часть блюд на стопе, в меню уйма ошибок, надеюсь, и в ценах тоже. Не вижу топовых азербайджанских блюд, где любимое блюдо Хабиба – хинкал? Суп бозбаш? Аджапсандали? Садж? Спросил про кальян, и в яблочко – скоро появится.

ПОКАЗЫВАЮ

Перед едой предложили бесплатный гостеприимный чёрный чай с вареньем из белой вишни. Кость в клетку медведю или всё же восточная традиция?

Барсук точно в гнезде. Быстрее всего на кухне получился Цезарь с птицей, за него хотят 23р. На хрустящих листьях салата сочное куриное филе после гриля, сладкие помидоры Дамские пухлые пальчики, сухарики и пряный соус. Сытно и даже вкусно!

Уха за 25р, захотелось опрокинуть рюмку валерьянки. Бульон рыбный с тартаром из сладкой морковки и лука – вспомнилась бабушкина стряпня. Из наполнения две креветки с мизинец, пару кусочков красной и белой рыбы. Люто дорого!

Опачки, тот самый, сохраняющий тепло колпак, затёртый временем, ещё пытается блестеть. Под первым спрятали лапку утки за 29р с переваренной лапшой удон в азиатском соусе с маслинами. Птица приготовлена хорошо, но утка в «Мартиник де Люкс» была намного нежнее по той же цене. Лапшу заменил бы на пюре или птитим.

Под вторым – прямо с мангала ягнёнок, сложенный в четыре томагавка, за 40р/150г в красном луке и гранатовом соусе. Без жил, легко жуётся. Из горячего это же каре ягнёнка, но на 50г меньше мяса и с овощами, уже 75р. Неужели, цены наугад?

На десерт ассорти пахлавы за, внимание, 15р! Вкусно до безобразия, чуть не заплакал. В обед оно же с тем же выходом по весам фигурирует за 7р, вот жулики.

ЧТО НАЛИВАЮТ

Джим Бим после красное ухо по 7р, мартишок – 5р, заморские вина в среднем по 8р, бутылка просекко Боттер – 60р, коктейли от 10р. Тут с ценами решили не жестить.

Тезисами и по делу: только если с 30% скидкой в обед. Кстати о пловах, их фирменный Шах с телятиной тестили летом, можете посмотреть. Оценка с очень-очень большой натяжкой, только потому, что было вкусно. Специально бы не пошёл.

Оценка ресторана «Астория Централ»: 7 кокобаев