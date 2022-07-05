Как бы выглядела пицца, если бы Сатана был родом из Италии. Тест новой «Панцеротто»

Когда вместо вывески бургерной «Ban B» повесили новую с большим пельменем, мне показалось, что в Галерее появится первая польская пироговая от Пана Зеротто. Но нет, у турков свои планы на это место, они решили выпекать знаменитое блюдо по рецептам жителей с юга Италии. Да-да, как кальцоне, только начинкой наружу. Чтобы найти итальяно-турецкую пиццу «Панцеротто», вам необходимо подняться на шестой этаж фудкорта «Галерея Минск».

В меню один вид пиццы, три вида мяса и несколько соусов на выбор, в сторонке смеются в голос «Бургер Кинг» и «KFC». Советую потестить, пока не рипнулись, с монопродуктом выжить сложно.

Вот так в Италии выглядит правильный панцеротти с моцареллой и помидорным соусом пассата. Его не пекут в печи, а окунают в кипящее масло, как пирожок. Да-да, типа итальянский беляш.

Заказываю говядину с карри за 13byn и курицу в песто — 10byn. Уже слышу из зала: «Блэт, да за эти бабки лучше королевскую шаурму взять или пять чебуреков». Увы, но так это не работает.

Выдали пейджер и принялись готовить, прошло минут 20, для фудкорта это невыносимо долго.

А вот и оно! Выглядит, как выпотрошенная кальцоне, после тело засунули в конверт. Тесто мягкое, напоминает пышную лепёшку с хрустящей корочкой. Внутри от души жареной говядины под баночным соусом карри, бодрого вида лист салата, помидоры и жменя картофеля пай. Нажористо, съедается с аппетитом, но каплю жирновато. Сейчас у итальянцев произошёл бы инфаркт.

То же самое случилось с курицей в мягком соусе песто. Эта коллаборация мне больше зашла.

Тезисами и по делу: затестить однозначно стоит, я бы поспешил, т.к. перспективы смутные.

Оценка пиццы «Панцеротто»: 7 кокобаев