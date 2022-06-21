Что готовят в заведениях дальше центра. Прибыли в лошицкое кафе «Фамилия» покрутить рулетку

Сейчас не вылетит птичка. Не шучу, меня реально многие спрашивают, почему в жилых районах с большой плотностью населения, они же спальные, так мало заведений. Есть мнение, просто никто не хочет открывать, типа не модно, все стремятся в центр, на Немигу, Октябрьскую или хотя бы на Зыбицкой открыть очередной притон. Так вот, недавняя наводка привела нас в кафе «Фамилия», что в сердце Лошице. Стереотипов про набить лицо и бухих районов не будет, хватит!

Наводка интересная, якобы тут работает приезжий из Италии повар. Первая попытка проникнуть в 12:00 не увенчалась успехом, т.к. работают с 16:00, а по понедельникам вообще закрыты.

На часах 18:00, у кафе на парковке стоит пепелац на итальянских гос. номерах. Однако, здравствуйте, наводчик не обманул старика. Будет ли итальянская стряпня или, может, драка за баром?

АТМОСФЕРА

Жертва находится в подвале, отступать будет некуда. Сразу окинул помещение взглядом старого коршуна. По атмосфере напоминает паб: барная стойка, пару столов с высокой посадкой, маленькие столы в центре, за большим банкетным именинник принимает тосты. Оголённые до кирпича стены, кованая мебель, на стене домашний мох. За еду начинаю переживать, принял решение накатить.

ЧТО В МЕНЮ

В меню микс нашей домашней кухни с итальянской, только без пицц. Цены из славного 2019 года, нетронутые кризисом, тот же эффект и с барной картой. Замесы от 9 до 12by, вот это поворот!

СЕРВИС: со старта рассказали про меню, попытались посоветовать, но выбор я сделал по пути сюда. Согласился на коктейль за 9byn по их мотивам Битлз: виски, лимончелло, пенка из Колы.

Не пугайтесь, с сушёным яблоком — это Порнстар Мартини за 12byn. На вкус мечта Буратино.

После согласился ещё раз. В целом неплохо, где-то перегибают баланс в сторону сладкого, но вижу, что стараются в интересные сочетания. Как не для коктейльного бара весьма достойно!

Готовят не спеша из-под ножа, мы ждали и вы будете. Летит ли время быстрее за разукрашкой? Нет! За коктейлем? Однозначно ускоряется, но потом может быть лицом в тартар, а вот и он!

1. Хорошо порубленное мясо средней порции, рядом лук, огурчик, базилик, каперс, взятый в кольцо из перца, и обжаренный хлеб Маг, натёртый чесноком. Добрая закуска, просят 15byn.

2. Нетрадиционный взгляд на Капрезе, это когда шарики моцареллы и помидоры, сдобренные своим песто, разбрасывают по жареному лавашу. Эксцентрично, на районе могут не понять. Просят 12byn.

3. За 9byn испанская окрошка или гаспачо с тартаром из овощей и одной жареной креветкой. С каждой ложкой не покидает чувство, что суп из томатного сока. Нужно гуще, ярче, перчёней, выше!

4. Суп из шампиньонов с трюфельным маслом и хлебом получился насыщенным. За 8byn хорошо.

5. Треска в томатном соусе с оливками за 18byn под гарнир из цветной капусты с чесноком за 7byn. Ни единой косточки, вот это и значит филе. Приготовлено хорошо, как дома.

6. Равиоли с рикоттой и шпинатом — 14byn, отлично, по фото сами видите. А Карбонару шеф решил забабахать на самодельной толстой пасте пичи. Если забыть, что это Карбонара за 14byn, то паста прям моё почтение, нежный сливочный соус не на желтках и чутка неопознанного мяса. Годнотище!

СЛАДКОЕ

На десерт выбрал брауни с мороженым за 8byn. Мягкий, супер шоколадный, почти течёт. Класс!

Тезисами и по делу: получилась маленькая лошицкая Италия с домашней едой и баром под домом. Для района прям открытие, если боялись спускаться в подвал, вот шанс рискнуть!

Оценка кафе «Фамилия»: 7 кокобаев