А вы пробовали криспи шаурму? Тогда вам в Самохваловичи надо!

Пару дней назад, в редакцию пришло письмо от явно заинтересованного лица. Что в двадцати километрах от Минска можно затестить шаурму криспи, в простонародье — жареную шаурму. Воспринял сию новость как вызов желудку. В письме значилась локация — агрогородок Самохваловичи. Центральная площадь, засучивают рукава с 10:00. Такой шаурмы ещё не тестил, поэтому с ходу было принято решение наведаться в просто «Шаурма Самохваловичи».

Доехали раньше, чем успел добить свой двойной капучино на коровьем молоке. Центральную площадь нашли сразу, парковка мини «Евроопт», три магазина и сразу две точки с шаурмой.

Этот подозрительный киоск со встроенной остановкой и есть наша жертва. У входа под лучами солнца кайфуют собаки, носятся дети, кто-то ест, часть просто тусуется — добрый знак, скажу я вам. Перед нами в очереди детишки заказывают маленькую «барбекю» за 5,50byn.

Посадка только на террасе, стены внутри кафе обклеены детским изобразительным искусством, это очень мило. С возрастом становлюсь сентиментальным, жалостливым до рестораторов.

В меню разное, мы же приехали за криспи шаурму, ценой 6byn. Повара по ту сторону за вертелом молниеносно предупреждают, чтобы мы не пугались размеров. Мы? Пугались? Меня не удивить ничем с 2018. В общем, предупредили, что маленькая, но сытная и будет готова минут через семь.

Во втором вагончике с шаурмой вертел медленно кружит мясо. Единственный повар просто взял и вышел в сторону церкви. Возможно, он узнал, а может быть и случайность. Затестить не судьба.

ТЕСТ ШАУРМЫ

Чтобы не пугать детишек, тестить решили чуть дальше на теплотрассе, лол! Для этого у меня всё с собой: деревянная доска, острый тесак, набор сухих и влажных салфеток, ручной оператор.

Да, она реально малютка, размером с Додстер. Судя по золотистой хрустящей корочке, её пару раз опустили в раскалённое масло. Разрезаем! Внутри мы видим куриное филе, грибы и много расплавленного сыра. Сложно понять, есть ли там соус, вот овощей нет. Да, вкусно, но по ощущениям ближе к жареному роллу, чем к шаурме. Я бы добавил в неё салат или свежий огурец.

Тезисами и по делу: если вы так же как я любите путешествовать за едой, то не обломаетесь. А заодно и по городу погуляете, непривычно видеть столько природы после Минска. Годнотище!

Оценка криспи в «Шаурма»: 7 кокобаев