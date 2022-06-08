Под «Хилтоном» развернули уютную террасу и зажгли огни. На гриле жарят колбаски, курицу и рёбра хрюши

Конечно, можно поехать за лучшим шашлыком в «Оазис» или на природу в кафе «Птичь», но когда поджимает время, а хочется мяса с огня, я приезжаю в «Бинсы». Развернули террасу в тени под отелем с обратной стороны парковки. Пожалуй, главный минус сего проекта — замедленный матрицей сервис. Всё из-за большого количества гостей, малого штата официантов, и скорей всего, ещё и кукольной кухни. Быстро только холодник или окрошка, и то не факт.

За большую тарелку густого сладко-кислого холодника на кефире с вас запросят 9byn, за ядрёную окрошку с ветчиной — 11byn. В последней нужно заменить хлеб на чёрный. А про холодные супы Минска я писал ещё в том году, на 80% обзор актуален, только цены поправились на пару рублей.

Казалось бы, что там холодник готовить, но нет. Секретный рецепт моей бабули давно раскрыл.

ЧТО ЖАРЯТ

В гриль-меню девять позиций, бургеров осталось всего три, их почему-то вынесли в основное. В том году они получались лучше всего, точно вам говорю. Заказ сделан, осталось дождаться.

Все четыре блюда вынесли одновременно на деревянных досточках, чтобы как на природе.

1. За 20byn большая Братвурст из нехаляльного животного в соусе карри, положенная на капусту с одиноким корнеплодом. Вкусно, но лучше вернуть старые добрые говяжьи колбаски Праймбиф.

2. Поросячьи рёбра радикально отличаются от того, что на фото в меню. А: слишком жирные, В: порция скромная за немалые 24byn. Не, товарищи, рёбра нужно выбирать хорошие, а не вот это.

Такие рёбра были в том году, смотришь, и хочется плакать от счастья. Картошечка была вкуснейшая, подавалась красиво, к мясу предлагали перчатки, чтобы не заляпаться. Эх, были времена.

3. Полцарства за полцыплёнка, натёртого куркумой, уложенного на лепёшку с отдельно йогуртом. Птица ещё молодая, массу не набрала, зато получилась сочной. Я бы ещё слегка подержал на огне, чтобы шкурка хрустела. За 24byn вполне неплохо, цены явно рассчитаны на приезжих.

4. И по традиции напрасная трата денег — вегетарианский боул с запечёнными овощами. Складывается впечатление, что для веганов всё специально дорого делают. Пару шампиков, кукуруза, морковка, завёрнутая в цукини, помидор и рис в соусе — с вас, пожалуйста, 18byn.

Тезисами и по делу: недурно, если выбирать между окрошкой или цыпленком на гриле, с остальным нужно поработать. За рёбрами надобно на Молодечненский мясокомбинат податься, документы выдадут. Летку смело рекомендую, только выбирайте мягкие кресла — те, что ближе ко входу.

Оценка гриля «Бинс энд Ливс»: 7 кокобаев