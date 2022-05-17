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Вам камбалу пожарить или почистить с собой? Проникли в новую демократичную лавку рыб «Рыбное место»

Кокобай
1 день назад
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Репосты

Праздник пришёл туда, куда никто не ожидал — район «Экспобела», Зелёный луг. Сеть магазинов импортных продуктов «Шедевры Вкуса» выкатила проект с «рибами». Место максимально неудачное, но, возможно, у них получится раскрыть потенциал дальней локации. Работают в глубоком тесте, меню в официанте, позже материализуется на бумаге. Их новая фишка — возможность заказать пожарить рыбу на месте или почистить и унести с собой домой.

Давайте вспомним «Море Фиш», интересный был формат, живой, приятный, но их карта бита. Теперь по такой же схеме пришли новые охотники за удачей. Интерьер незатейливый с минимальными вложениями, интересно обыграли «Челюсти» на стенах. Повседневно, красиво.

МАГАЗИН

На полках заморские сыры, колбасы, свои полуфабрикаты, соки, хлеб, крупы и дальше по списку. Увидел любимые анчоусы в баночке, рука сама потянулась в портмоне за червонцем.

Куда? На пиццу, в салат с яйцом, в сэндвич, да куда угодно. Жирненькая, солёненькая рыбка.

ЧТО ГОТОВЯТ

Пришли мы слишком рано, полноценное меню кухни появится через неделю. На витрине разложили рыбу, судя по виду — разморозка, и ничего плохого в этом нет, все так делают. Запомните, охлаждённым в Беларуси может быть только карп или сашими из карася.

Барсук в гнезде. Вроде рыба, а жарят так долго, как будто её ещё и уговаривали быть вкусной. Пока мы ждали заказ, я даже забыл, зачем мы пришли, дочитал статью и собирался ретироваться.

Ваза воды и хлебная корзина — комплемент, надеюсь, подход останется такой ко всем гостям.

На одной тарелке камбала целиком за 25,73byn, стейк от зубатки — 4,18byn. Декорировано двумя помидорами, дольками лимона, редиской, горошком, и уложили на лист бамбука. В лучших грузинских традициях сервировки блюд, только кинзу забыли. За приготовление — 7byn, хорошо.

Представьте моё удивление, но камбала получилась идеальная — сочная, нежная, одна большая кость посередине. Сбрызнул лимоном и кайфанул, молодцы, что с солью не балуются.

Вспомнилось, как на Кубе нам пожарили рыбу целиком с потрохами. Вонь стояла неимоверная!

Стейк из зубатки не в кашу, сохранил упругую текстуру белого мяса. Годно, я бы добавил соус.

МИНУСЫ: неуютно, но это бистро. Скромный выбор рыбы, но спасибо, что не шесть видов карпа.

Тезисами и по делу: по рыбному мастерству далеко не «Сифуд Бар», но тоже стараются. Повезло близлежащим районам, теперь у вас своё морепродуктное типа бистро. Можно тестить!

Оценка лавки «Рыбное место»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, Логойский тракт, 50

Телефон: +375(44) 511-88-11

Время: 10:00 — 22:00

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18 Комментарий
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Андрей
Андрей
22 часов назад

Брал несколько видов свежей рыбы с приготовлением на гриле на вынос, стейк из лосося топ, очень понравилась корюшка и зубатка. Специально уточнял размороженная или охлажденная рыба, показывали этикетки с коробок, что рыба именно охлажденная, поэтому утверждение в статье не очень верное. В целом очень удобно тем, кому по дороге с работы домой хочется не заморачиваться с чисткой и готовкой рыбы, можно заехать и взять с собой.

4
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Миша Иванов
Миша Иванов
10 часов назад
Ответить на  Андрей

Завтра загляну с тестом

0
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Валерия Лабецкая
Валерия Лабецкая
23 часов назад

Были с детьми у них в выходные, на обед ели стейки из лосося и овощи гриль.
Долго не ждали, еда отличная, милые девушки обслуживали.
Удачи им!

3
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Миша Иванов
Миша Иванов
10 часов назад
Ответить на  Валерия Лабецкая

Хорошая история скажу я вам

0
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Миша Иванов
Миша Иванов
10 часов назад

Срочно выезжаю на тест!

1
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Jeli
Jeli
12 часов назад

Тоже успел тут побывать. Качеством рыбы и готовки остался доволен. Да, ассортимент небольшой, интерьер без изысков, но они видимо только недавно открылись. Зато цены демократичные и подход человеческий! Надо будет вечером заехать посидеть, уж больно веранда манит, жду погоду.

1
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Миша Иванов
Миша Иванов
10 часов назад
Ответить на  Jeli

Да, рыбы там не особо много

0
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rebikus
rebikus
20 часов назад

Мы тоже брали лосось, очень вкусный, сейчас это мой ТОП по рыбе. Не пересушенный, сочный, и выглядит очень аппетитно. Приду ещё обязательно, когда будет основное меню, говорят на выходных гостей будут встречать бокалом игристого.

1
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Миша Иванов
Миша Иванов
10 часов назад
Ответить на  rebikus

И цена судя по фото в статье — нормалёк!

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Layben
Layben
22 часов назад

Достойное и приятное место. Спасибо

1
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Миша Иванов
Миша Иванов
10 часов назад
Ответить на  Layben

Завтра заеду к ним

0
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Aas
Aas
22 часов назад

На выходных покупал тушку лосося. Почистили, плюс на удивление ещё и разделали на стейки. Рыба » свежак».

1
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Миша Иванов
Миша Иванов
10 часов назад
Ответить на  Aas

Уже слюна пошла )

0
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Себастьян Перейра
Себастьян Перейра
2 часов назад

«Ваза воды и хлебная корзина — комплЕмент»- кокобай, покорми редактора, наконец.

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Лара
Лара
1 день назад

Подскажите, пожалуйста, это бистро прямо на территории Экспобеле?

0
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Миша Иванов
Миша Иванов
10 часов назад
Ответить на  Лара

Да, там где бывший Новаселкин. До конца парковки едьте и на лево, там сразу увидите

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Админ
Администратор
Админ
22 часов назад
Ответить на  Лара

Рядом с UNISTORE

1
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Миша Иванов
Миша Иванов
10 часов назад
Ответить на  Админ

Да, его нужно проехать и повернуть налево

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