Вам камбалу пожарить или почистить с собой? Проникли в новую демократичную лавку рыб «Рыбное место»

Праздник пришёл туда, куда никто не ожидал — район «Экспобела», Зелёный луг. Сеть магазинов импортных продуктов «Шедевры Вкуса» выкатила проект с «рибами». Место максимально неудачное, но, возможно, у них получится раскрыть потенциал дальней локации. Работают в глубоком тесте, меню в официанте, позже материализуется на бумаге. Их новая фишка — возможность заказать пожарить рыбу на месте или почистить и унести с собой домой.
Давайте вспомним «Море Фиш», интересный был формат, живой, приятный, но их карта бита. Теперь по такой же схеме пришли новые охотники за удачей. Интерьер незатейливый с минимальными вложениями, интересно обыграли «Челюсти» на стенах. Повседневно, красиво.
МАГАЗИН
На полках заморские сыры, колбасы, свои полуфабрикаты, соки, хлеб, крупы и дальше по списку. Увидел любимые анчоусы в баночке, рука сама потянулась в портмоне за червонцем.
Куда? На пиццу, в салат с яйцом, в сэндвич, да куда угодно. Жирненькая, солёненькая рыбка.
ЧТО ГОТОВЯТ
Пришли мы слишком рано, полноценное меню кухни появится через неделю. На витрине разложили рыбу, судя по виду — разморозка, и ничего плохого в этом нет, все так делают. Запомните, охлаждённым в Беларуси может быть только карп или сашими из карася.
Барсук в гнезде. Вроде рыба, а жарят так долго, как будто её ещё и уговаривали быть вкусной. Пока мы ждали заказ, я даже забыл, зачем мы пришли, дочитал статью и собирался ретироваться.
Ваза воды и хлебная корзина — комплемент, надеюсь, подход останется такой ко всем гостям.
На одной тарелке камбала целиком за 25,73byn, стейк от зубатки — 4,18byn. Декорировано двумя помидорами, дольками лимона, редиской, горошком, и уложили на лист бамбука. В лучших грузинских традициях сервировки блюд, только кинзу забыли. За приготовление — 7byn, хорошо.
Представьте моё удивление, но камбала получилась идеальная — сочная, нежная, одна большая кость посередине. Сбрызнул лимоном и кайфанул, молодцы, что с солью не балуются.
Вспомнилось, как на Кубе нам пожарили рыбу целиком с потрохами. Вонь стояла неимоверная!
Стейк из зубатки не в кашу, сохранил упругую текстуру белого мяса. Годно, я бы добавил соус.
МИНУСЫ: неуютно, но это бистро. Скромный выбор рыбы, но спасибо, что не шесть видов карпа.
Тезисами и по делу: по рыбному мастерству далеко не «Сифуд Бар», но тоже стараются. Повезло близлежащим районам, теперь у вас своё морепродуктное типа бистро. Можно тестить!
Оценка лавки «Рыбное место»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, Логойский тракт, 50
Телефон: +375(44) 511-88-11
Время: 10:00 — 22:00
Брал несколько видов свежей рыбы с приготовлением на гриле на вынос, стейк из лосося топ, очень понравилась корюшка и зубатка. Специально уточнял размороженная или охлажденная рыба, показывали этикетки с коробок, что рыба именно охлажденная, поэтому утверждение в статье не очень верное. В целом очень удобно тем, кому по дороге с работы домой хочется не заморачиваться с чисткой и готовкой рыбы, можно заехать и взять с собой.
Завтра загляну с тестом
Были с детьми у них в выходные, на обед ели стейки из лосося и овощи гриль.
Долго не ждали, еда отличная, милые девушки обслуживали.
Удачи им!
Хорошая история скажу я вам
Срочно выезжаю на тест!
Тоже успел тут побывать. Качеством рыбы и готовки остался доволен. Да, ассортимент небольшой, интерьер без изысков, но они видимо только недавно открылись. Зато цены демократичные и подход человеческий! Надо будет вечером заехать посидеть, уж больно веранда манит, жду погоду.
Да, рыбы там не особо много
Мы тоже брали лосось, очень вкусный, сейчас это мой ТОП по рыбе. Не пересушенный, сочный, и выглядит очень аппетитно. Приду ещё обязательно, когда будет основное меню, говорят на выходных гостей будут встречать бокалом игристого.
И цена судя по фото в статье — нормалёк!
Достойное и приятное место. Спасибо
Завтра заеду к ним
На выходных покупал тушку лосося. Почистили, плюс на удивление ещё и разделали на стейки. Рыба » свежак».
Уже слюна пошла )
«Ваза воды и хлебная корзина — комплЕмент»- кокобай, покорми редактора, наконец.
Подскажите, пожалуйста, это бистро прямо на территории Экспобеле?
Да, там где бывший Новаселкин. До конца парковки едьте и на лево, там сразу увидите
Рядом с UNISTORE
Да, его нужно проехать и повернуть налево