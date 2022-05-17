Вам камбалу пожарить или почистить с собой? Проникли в новую демократичную лавку рыб «Рыбное место»

Праздник пришёл туда, куда никто не ожидал — район «Экспобела», Зелёный луг. Сеть магазинов импортных продуктов «Шедевры Вкуса» выкатила проект с «рибами». Место максимально неудачное, но, возможно, у них получится раскрыть потенциал дальней локации. Работают в глубоком тесте, меню в официанте, позже материализуется на бумаге. Их новая фишка — возможность заказать пожарить рыбу на месте или почистить и унести с собой домой.

Давайте вспомним «Море Фиш», интересный был формат, живой, приятный, но их карта бита. Теперь по такой же схеме пришли новые охотники за удачей. Интерьер незатейливый с минимальными вложениями, интересно обыграли «Челюсти» на стенах. Повседневно, красиво.

МАГАЗИН

На полках заморские сыры, колбасы, свои полуфабрикаты, соки, хлеб, крупы и дальше по списку. Увидел любимые анчоусы в баночке, рука сама потянулась в портмоне за червонцем.

Куда? На пиццу, в салат с яйцом, в сэндвич, да куда угодно. Жирненькая, солёненькая рыбка.

ЧТО ГОТОВЯТ

Пришли мы слишком рано, полноценное меню кухни появится через неделю. На витрине разложили рыбу, судя по виду — разморозка, и ничего плохого в этом нет, все так делают. Запомните, охлаждённым в Беларуси может быть только карп или сашими из карася.

Барсук в гнезде. Вроде рыба, а жарят так долго, как будто её ещё и уговаривали быть вкусной. Пока мы ждали заказ, я даже забыл, зачем мы пришли, дочитал статью и собирался ретироваться.

Ваза воды и хлебная корзина — комплемент, надеюсь, подход останется такой ко всем гостям.

На одной тарелке камбала целиком за 25,73byn, стейк от зубатки — 4,18byn. Декорировано двумя помидорами, дольками лимона, редиской, горошком, и уложили на лист бамбука. В лучших грузинских традициях сервировки блюд, только кинзу забыли. За приготовление — 7byn, хорошо.

Представьте моё удивление, но камбала получилась идеальная — сочная, нежная, одна большая кость посередине. Сбрызнул лимоном и кайфанул, молодцы, что с солью не балуются.

Вспомнилось, как на Кубе нам пожарили рыбу целиком с потрохами. Вонь стояла неимоверная!

Стейк из зубатки не в кашу, сохранил упругую текстуру белого мяса. Годно, я бы добавил соус.

МИНУСЫ: неуютно, но это бистро. Скромный выбор рыбы, но спасибо, что не шесть видов карпа.

Тезисами и по делу: по рыбному мастерству далеко не «Сифуд Бар», но тоже стараются. Повезло близлежащим районам, теперь у вас своё морепродуктное типа бистро. Можно тестить!

Оценка лавки «Рыбное место»: 7 кокобаев