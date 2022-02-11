На Раковской появилось домашнее итальянское кафе под вывеской «Клаус» с кухней народа Северного полюса

а углу улицы Карла Маркса, 25, а новое приоткрыли ближе к посольству Италии на Раковской, в метре от пекарни «Лён». Не садитесь в автомобиль, не ищите парковку, но надежду не теряйте. На пятачке будущей пешеходной улицы машину не оставить.

Ладно, пушистая борода на оленях Санта Клаус не замешан. В честь шеф-повара Клаудио семьи Роса назвали второе заведение понятной итальянской кухни. Первое «У Клаудио» много лун назад построили на углу улицы Карла Маркса, 25, а новое приоткрыли ближе к посольству Италии на Раковской, в метре от пекарни «Лён». Не садитесь в автомобиль, не ищите парковку, но надежду не теряйте. На пятачке будущей пешеходной улицы машину не оставить.

Вижу их место в пищевой цепи. Кафе осознанной итальянской стряпни с ценами чуть выше всех сетевых историй, но дешевле всех популярных ресторанов. Давайте так, поужинать вдвоём с графином домашнего вина, это примерно 80р за два салата или закуски плюс пицца. Хлеб и стакан воды выносят в стол без упоминания в чеке. Быстрее чужих детей растут только цены.

АТМОСФЕРА

Небольшой общий зал разделён на удобные зоны у окна, маленькие столики посередине, пару мягких диванов вдоль стен, рядом с туалетом за шторкой випка. Представил, отдёргиваешь шторку, а там Сопрано со своим кланом кому-то пальцы ломают. Ну и как же без фресок в честь себя — нездоровая любовь у итальянцев к этому всему. Уютно, но места, как у хомяка в клетке.

ЧЕМ КОРМЯТ

Чтобы не скакать по верхушкам, заказываем из каждого раздела. В любом меню есть как сильные, так и несъедобные позиции. Сегодня готовят быстро, при посадке в два столика.

Быстрее брускетт получилось нарезать сиротских размеров карпаччо из говядины за 18р с нынче дорогой руколой. И маринованная, а после тонко нарезанная телятина за 22р под майонезным соусом из тунца. Первого мало, второе вкусно, не забываем всё окропить соком лимона. Вполне.

Три брускетты за 9р из хрустящего багета в моём любимом сочетании: сладкий творожный сыр рикотта, ломтик итальянской докторской и дроблёные фисташки. Класс, как дома.

За 18р на тонком тесте тянущийся сыр моцарелла, горсть таджасских оливкок и солёненькие анчоусы. Как по рецепту Доктора Зойдберга, обожаю маслянистые анчоусы в любом виде, а вы будьте аккуратны, такое сочетание на любителя. Не хотите рисковать, тогда сливочная Карбонара.

Нет, это не лазанья и не что-то упало с потолка, а цукини Алла пармиджана за 20р. Какая ещё Алла? Выглядит пугающе, а на вкус, как растушенные цукини облили сыром. Интересно.

Салат именем Цезарь на этот раз без кунжута, как это давно было на Маркса, но с петрушкой. За 18р большая порция зелёного салата с нежнейшей курицей комнатной температуры, вялеными томатами и сухариками под богатым жирами соусом. Мощно, вкусно, честно, по-итальянски.

Ну такой ми-ми сервис набрал себе Клаус, как тут на чай не оставишь. А вот и половник супа, а нее, это ризотто пармиджана за 18р. Если бы жутко не пересолили, то я всё равно бы это не ел. Люблю, когда рис не только в сыре, ну и хотя бы грибами разбавили или зелёным горошком. Нее.

Да, детка! Идеальных размеров и цвета Карбонара Клауса за 18р строго на желтках. Огненно!

НА ДЕСЕРТ

Легенда итальянской кухни — тирамису за 10р. Воздушных текстур творожный крем на дамских пальчиках, побывавших в кофе. О, сушёный апельсин из 2016 года, зачем? На 8 кокобаев!

К маленькому американо за 4р и капучино за 5р тоже привыкли, кофе дешеветь не будет.

МИНУСЫ: глобальная проблема с посудой, начиная от суповых тарелок, как в столовой, заканчивая бабушкиными креманками для тирамису. Тоже самое и с подачей блюд.

В сегодняшнем чеке наблюдается скидка около 20%, надеюсь, это обеденная на основное меню.

Тезисами и по делу: простая макаронно-сырная итальянская еда, в меню так же просто, цены видели. На пасту вернулся бы 100%, только бы цены не апнули, а к тесту с сыром и колбасой по 20р мы давно привыкли. Рекомендую, а выбор оставлю за вами, мои хорошие!

Оценка кафе «Клаус»: 7 кокобаев