Современная белорусская столовая или первая котлетная «Фэмили Китчен» с обедом до 11р, чтобы дома не готовить

Проект от домашнего ресторана «Ле Госс», где всегда уютно для романтических встреч, часто вкусно, а иногда прям то, что нужно про вино. Так вот, шеф-повар Антон Немирович и друзья открыли микс кулинарии со столовой на улице Беды, где на целый квартал нет никаких заведений, кроме годной шаурмы «Амир Кебаб» и мясной кулинарии с пинсой «Цвет Вкуса». Подозрительно, почему в этом районе нет заведений.

От тела, к делу! Котлетная в скромном помещении бывшего азиатского кафе на первой береговой линии. Дальше за домами частный деревенский сектор с особняками. Формат простой, понятный, про быструю еду.

АТМОСФЕРА

Оригинально, но по-варварски разрисовали корректором окна своим меню. Вижу на завтрак панкейки за 4р, в обед три супа по 3р, куриный шницель — 5р, чувствую цены для старта продаж. Смелые — нам нужны смелые. Дог-френдли, но с булем не пустят. На входе за шторой гардероб, дальше скромная посадка, бабушкин ковёр по центру и большая открытая кухня. Придерживаясь самобытных форматов — линия раздачи, ближе к окнам под цветами можно обнаружить источники бесплатного питания телефонов. Жутко тесно, когда у всех обед.

ЕДА

Сегодня под тёплыми лампами куриный шницель, рыбы, бифштекс под яйцом — 5р, в масле плавает самое дорогое горячее — ноги утки конфи за 8р, котлеты, супы по 3р, три вида гарнира и сезонная выпечка. Выглядит не как в столовой, если не устраивает температура выдачи, под рукой микроволновка. Бесспорно, цены чуть выше столовой МАЗА, но и еда другая. В уме прикинул, стандартный обед без пива обойдётся в 11р с персонажа.

Видите, сверху контейнеры — это значит, что любую еду можно взять с собой в норку. Скидка навынос?

ТЕСТ

Несмотря на очередь из четырёх человек, отдача работает быстро. На кассе разрешают сладкое только из печи. Мой заказ, кроме выпечки, тетрисом уместился на один поднос. Вышло 33р за много еды, примерно на троих.

Шницель — мягкий, панировка хрустящая. Котлеты пышные, пюре еле тёплоё, но не водянистое. На удивление грамотный салат из картошки, консервы тунца, оливок и масляной заправки. Советую греть всё.

Овощной квадратный киш — 5р, он же с курицей за эту цену. Киш и киш, такой в «Зерне» рублей 8 бы стоил.

Ромовая баба, как и положено, влажная. Скажу больше, она течёт по рукам, если её надломить.

ЗАВТРАКИ

Дешевле, чем дома — до 10р за набор еды с кофе. Вот только это не то место, где хочется расслабиться среди духоты, очередей и тесных столиков. Резонней брать с собой. Меню предоставляю, а дальше решайте сами.

Тезисами и по делу: требую под каждым домом такие форматы. Еда, как из кафе, только понятным языком за честные деньги. Пришло время, когда нашим девушкам, мамам не нужно стоять у плиты, чтобы мы после тяжёлой работы могли вкусно поесть. Посмотрим, приживётся ли формат ресторанной столовой под домом.

Оценка кафе «Фэмили Китчен»: 7 кокобаев