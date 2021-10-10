Из чего делают пиццу за 29р в новом веган-баре «Хай Джэк» с кошачьей лапкой

1 день назад 1 день назад

Если проект не приживётся, к названию в конце можно дорисовать Daniel’s и переобуться в виски-дог-френдли-хоум бар. Как это обычно и происходит, кафе открыли на месте закрывшегося бара имени «Пост Бар». Инициатором всё переделать выступила владелица магазина женской кружевной одежды не для улицы. Назвала своё заведение в честь домашнего кота «Hi Jack», это мило, как и их лого с лапкой.

Не являюсь большим фанатом веганского сыроедения, но люблю всё новое. Решил дать заведению две недели на акклиматизацию, в отличие от бургерных тут куда всё сложнее. Срок истёк, пришло время раскрыть карты.

АТМОСФЕРА

На гос. аренде ремонт тысяч за 10 вражеских единиц, по интерьеру молодёжный лофт в съёмной квартире с полным пренебрежением вентиляцией. За баром оголили до кирпича стену, кинули пару мягких красных подпопников, на старых окнах висят москитные сетки, посередине большой стол. Минимальные затраты.

ЕДА

Меню маленькое, ничего необычного не выявлено, кроме пиццы за 29р, может на бурбоне?! Я всё понимаю, но это лютейшая жесть! Мой эталон по экспериментальной веганской вкусной еде — «Новабистро» в Маяке.

Чего стоит вегетарианский том ям, или стейк как из мяса под брусничным соусом, а зелёные равиоли вы тестили?

Стакан углеводов арбузного фреша по цене четырёх килограммов. Веганы однозначно должны страдать, неужели нельзя как-то запариться, а не тупо закинуть пару кусков в блендер и выкатить за это 8р. Осатанели!

Матча на молоке из фундука — 6р. Пил куда насыщеннее и плотнее. Лучше пить на кокосовом молоке.

По два спринг-ролла по 8р, натянутые в рисовую бумагу с самодельным ореховым соусом. Скручены плотно, как полагается, начинка из всяких овощей, тофу, фруктов и трав. Вкусно, я так дома готовлю.

А вот и пицца за 29р, собранная из двух разных половинок. Можно как угодно назвать этот бутерброд, но точно не пицца. Основа, как раскатанный чёрный хлеб, смазанный соусом кешью, сверху тофу, томаты, зелень, оливки и песто колбаской. Без понятия, из чего тут может складываться стоимость, почти уверен, что ошибка. На раз.

Смузи боул Секси-Рэкси за 12р в тарелке, имитирующей, кокос, попавший под фуру. Вот это прям вкусно, хрустящая гранола, банан, взбитые до детского питания фрукты. Морковный торт за 7р слишком веганский.

Судя по разрисованному меню и ценообразованию, никто ничего не просчитывал, просто писали наугад. На двоих с учётом обеденной скидки получилось 67,19р. Прошлый раз за 50р в чеке выдавали овощные шоты.

СЕРВИС: могу охарактеризовать, как котики. Именно так и представлял его в безмясной среде.

Тезисами и по делу: а вот с едой не доиграли, не старались. Эмоций она тоже не вызывает, от слова совсем. Чёт мне кажется, что веганам-сыроедам дешевле с рынка питаться, а тут типа клуба по интересам, куда с животными пускают. Но сходить стоит, не так много у нас вег-баров, жаль без вина.

Оценка кафе «Хай Джэк»: 7 кокобаев