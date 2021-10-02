Для кого установили контейнер «Окей Бургер» на Кальварийской

А скоро, под чутким управлением, и новый фудкорт на месте «Двора». Недооценённая многими фабрика в те времена, а нынче офисно-развлекательное пространство, начинает преображаться. Сюда перевезли отделы «Куфара» и «Реалт.бай» в помощь рестораторам. Открылось два классных крафтовых паба, веганское кафе, и переехал бар «Карма», но об этом вы читали в прошлом обзоре. Сегодня дадим по новым булкам!

Очередное дежавю, встречают не с хлебом с солью, а с коронкой многих: «Мы в тестовом режиме, официальное открытие через неделю». Просто перестал на это реагировать, открыто — значит работаете.

Сразу падабайка за пандус, по которому могут легко заехать на коляске. Внутри помещения места мало, только стоячие. Представьте, что вы на фуршете. Двенадцать бургеров от 12 до 20р, но все они какие-то одинаковые.

На маленькой кухне началась суета, два бургера собирать будут минут 15, оказалось 18. А что, если к ним одновременно придёт десять человек? Ладно, пока повар творит чудеса, мы пошли чилить на гамаках во дворе рядом со сценой.

Два бумажных пакета, внутри коробки с бургерами, маленькая фри, перчатки и салфетки — за всё под 39р. Конечно, ради интереса взял их самый дорогой за 20р. Две здоровенных сочных говяжьих котлеты, сыр, овощи и уйма соусов.

Не стоит объяснять, что есть его совершенно неудобно, настоящий разорви рот. Спасибо за перчатки. Пытаюсь сжать его, так он превращается в кашу, поэтому пришлось грызть, как яблоко. Сытный, добротный, мне было вкусно.

Джуси-пир за 16р с грушей, говяжьей котлетой, сыром Чеддер, чипсами из лука, овощами и кисло-сладким соуом. Норм.

МИНУСЫ: рыхлая, холодная булка, не стоит заливать продукт литрами баночного соуса с усилителями вкуса.

Тезисами и по делу: среднестатистические бургеры по ценам, как в «Бургер Лаб». Стараются, это видно. Выживут, если смогут заинтересовать офисы рядом или запустят доставку бургеров в два местных пив-бара. Можно съездить, а заодно и на гамаках поваляться. Есть булки лучше на улице, пока солнце радует.

Оценка бургерной «Ок Бургер»: 7 кокобаев