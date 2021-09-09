Выяснил, где в Минске готовят самые вкусные Гонконгские вафли

Казалось бы, их должны выпекать на каждом фудкорте, а нет, популярными они у нас так и не стали, как и азиатские бабл ти с шариками. Гонконгская вафля – это разновидность вафлей, только с начинкой. Особо любимы, понятное дело, в Гонконге. Ещё с детства мы привыкли, что вафли всегда сладкие, но кто-то же додумался начинять их лососем, креветками и даже копчёной куриной грудкой.

Пару дней потратил на поиски и за вчера везде поохотился. Если у вас есть наводки, смело пишите в комментариях. Ликбез: по китайским законам голодных улиц, пузырчатые вафли готовят строго из яичного дрожжевого теста. Если не ошибаюсь, они занимают 1 место из 100, как самый популярный стрит-фуд в Гонконге.

«Ваферкофе Ворлд» | ул. Кирилла Туровского, 6

Кофейня находится в Маяк Минск, районный ТЦ «Променад », напоминающий «Импульс », вход номер три со стороны дороги. Выбора нет: три типовых сытных и одна десертная, но сегодня нет взбитых сливок.

Через семь минут вафля за 7р собрана. Первое, что я оцениваю, естественно, тесто. Тут оно мягкое, не хрустящее, тупо пузырчатый блин. А вот по начинке хорошо, здоровый кусок холодного копчёного филе, ещё слайс ветчины, лист салата и помидор под бутылочным соусом Цезарь. Неплохо, если оголодал, но второй раз бы не поехал.

Оценка: 6 кокобаев, когда голодный

«Морожко » | ул. Петра Мстиславца

Второе кафе находится рядом на пешеходной аллее. Цокольный этаж, небольшое помещение, бедная девочка справляется с потоком жителей. Владельцы бизнесов, один человек на смене – это не ваша экономия денег, это трата времени гостя. Две вафли – 20 минут, а что, если придут сразу десять человек? Искренне сочувствую девочке.

А-ля прошутто за 10р, но внутрь засунули копчёный окорок, как тот, что в Гродно хамоном называют и сладкие черри. Вафля чересчур мягкая, не держит форму, по начинке хорошо, но опять же на раз. Цена на грани.

Углеводная бомба за 10р называется Шош. Штош, тут у нас шоколадные вафли Кит-Кат, трубочки, киндер, орешки, печенье и шарик мороженого размером с грецкий орех. Выглядит огненно, как Инста любит, ну и мега сладко. Текстура вафли такая же вялая. Из плюсов кафе знатный выбор начинок, могу рекомендовать к тесту.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев, интересно

«Вафли Бистро » | ул. Куйбышева, 45

Этому мини-кафе много лун, но оно так расположено, что не слышно, не видно. Пришлось тестить их вафли за неделю три раза, чтобы наверняка сформировать мнение. У этих самый большой выбор начинок.

Филадельфия за 9р. Тесто практически идеальное, твёрдое, на грани хрустящее снаружи и ванильная нежность внутри. После укуса вафли всё равно, что туда положат. А положили лосось, огурчики, салат, промазали крем-чизом и засыпали горькой рукколой, которую тут же утилизировал голубям. В шариках должна быть моцарелла.

Прошлый раз брал Фруктовую без сливок, в это раз решил рискнуть. За 8р M&Ms с пышными, в меру сладкими сливками, киви, шариком мороженого и клубничным сиропом. M&Ms рандомно спрятан внутри шариков. Кайф!

Смотрите, там, где написано «начинка », значит должно быть внутри шариков, но не всех. Из опыта говорю.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев, годно

«Бабл Вафли » | ТРЦ «Арена Сити »

Где скоро откроется первый зиплайн в помещении. Вафельная работает долго, только не сегодня. Милейшая девушка сообщила об обновлении, и что жарить будут в субботу. Раньше было годно, не знаю, как сейчас. Расположена на втором этаже за фудкортом, где грузинский «Тифлисъ» скоро заработает.

ИТОГ: я показал, что знал, а в качестве отцовского совета рекомендую начать с «Вафли Бистро ».