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Заведения

Проверяем, почему так хвалят пекарню «Булочки». Взялись за их булочки

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Для меня хороший хлеб – это когда под домом. Никогда бы не поехал в другой конец города, даже если там самый-пресамый вкусный хлеб выпекают руками девственниц. Жертва – первая булочная открылась в густо застроенной Грушевке, вторая под лухари премиум жилым комплеком «Д3», и последняя на проспекте Дзержинского, 123. Ассортимент плюс-минус одинаковый, решающий фактор – лишь свежесть булок.

Из трёх жертв выбрали ту, что на элитном пятачке. Рядом «Вино&Вино», «Вайн&Спирит», «Джон Дори», десертная «Оди», чуть дальше «Бро Бэйкери». В «Булочках» я не первый раз, для меня они что-то среднее между дорогим «Поль» и дешёвым «Тьерри». Продающая витрина, уютный интерьер, адекватные цены и пассивный сервис. В один в поле «Поль» в этом плане прям уровень, но и булки раза в два дороже. Как в Европе, только у нас это типа люкс.

Время близится к обеду, на летке нет мест, внутри пара свободных столиков. Около 50% всех гостей – с детьми в колясках. Чисто семейное заведение, падабайка. Атмосфера уютная, через большие окна светит солнце.

БУЛКИ

Брал пару раз их хлеб. Очень хорошо, особенно пышный с пармезаном. Цены народные для современного общества, моя мама бы не одобрила, а для нас уже норма. От 2,80р за багет, до 4,90р за буханку с пармезаном. В таком же диапазоне десерты, пускай, и выглядят не так бодро, как у других, зато не по 11р. Есть элементарные завтраки.

ТЕСТ

Маленький капучино за 4,50р без эмоций, мягкий, нет явно выраженной кофейности. Толерантная шоколадная улитка и чёрное детское ушко за 4р на отлично. Вспомнился фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». Первая сочная, чем-то пропитанная, второе слоёное – хрустит, как в детстве.

Чизкейк под карамельной плёнкой – плотный на грани эластичный. Нет нежности творожного сыра. Ну такое.

Кусок Наполеона за 6,40р. Воздушно-кремовый, жирненький, вопросов просто не может быть. Берите!

Хотел написать бегите, после таких обедов бег вам обеспечен. Стараюсь минимизировать простые углеводы.

На яйцах Бенедикт слишком кислый соус, лосося от души, и зачем-то лист салата. За 12,50р можно постардать.

Тезисами и по делу: просто хорошая пекарня под домом в приятном интерьере без пафоса, с адекватными ценами на понятную выпечку. Именно так бизнес на хлебе и должен работать. Ответственно рекомендую к тесту, но прям специально ради булок я бы не поехал. В копилку «Локальные истории».

Оценка пекарни «Булочки»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 135

Телефон: +375(29) 194-26-94

Время работы: 08:00 – 23:00

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Войцех
Войцех
2 часов назад

Там есть ещё “Шедевры вкуса”, тоже топовая чиабатта

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Георгий
Георгий
17 минут назад
Ответить на  Войцех

Надо бы заехать!

0
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Георгий
Георгий
18 минут назад

Батоны ахуи…ы!

0
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Гость
Гость
36 минут назад

Прекрасное место всем, кроме кофе. Каждый раз полный провал

0
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Георгий
Георгий
18 минут назад
Ответить на  Гость

Кофе у меня вроде бы не плох

0
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Гость
Гость
16 секунд назад
Ответить на  Георгий

Кофе не плох, но готовят его….. один раз холодный без Вкуса. Второй раз просила с соевым молоком-стакан кипятка а не кофе. В остальном вопросов нет

0
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