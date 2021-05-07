Пришли посмотреть, что изменилось в переоткрывшемся «Гранд Кафе»

Напомню, что 29 марта этого года в кафе завесили окна ширмой, чтобы что-то там сделать. Ходили дичайшие слухи и легенды городских сумасшедших, что произойдет невероятное. И вот, вчера 6 мая, наша куколка «Гранд Кафе» раскрылась, показав свои крылья в Инстаграм. Ну, как крылья, люстры, обои и пару стульев. Последний раз я так волновался, когда мне проходили каналы в зубах.

По этому поводу пришлось добить копилку и вытрясти из неё последние монеты, которые я сохранил на тест нового Дошика. Четверг, часы показывают 17:30, бричка через пробки несёт меня на Ленина, 2.

На входе встречает та же хостес, а дальше она же в гардеробе. Ну что, помню Гранд, как сейчас. Вижу новые обои в зоопарк, новые пестрые кресла и такие же за баром. Да, новые люстры, на этом всё. Барсук принёс на хвосте, что закрывались они слегка по другим, юридическим причинам. Вполне возможно.

МЕНЮ

А сейчас будет больно. Благо, рестораторы не читают Кокобай, как они пишут в Одноклассниках. Все результаты обзоров им кто-то скидывает, а они нехотя перечитывают. Ужас! Начнём с барных прелюдий.

Любой алко коктейль стоит 18р, безалкогольный лимонад – 15р, бокал белорусского пива от 10р. Так, сейчас медленно выдыхаем. Корзину свежего хлеба приносят бесплатно, но без маслин. Вода за деньги.

Мой Порностар мартини на водке с рюмкой игристого без визуальной подачи и тропической половинки маракуйи. Товарищи, за 18р так быть не должно. Но первый глоток, как поцелуй в губы, приготовлен хорошо.

Коктики под вопросом. Раньше ходил на атмосферу, бармена и цены были справедливые. Сейчас ту мач!

В соседнем двухъярусном кафе, сменившим название с «Студио Вина и Плодородия» на «Кафе де Флёр», его же подают за 14р с долькой лайма. Что происходит? Мой эталон готовят в «Пики Блайндерс».

ЕДА

Готовят долго, но мы никуда не спешим. Первым вынесли визуально идеальное карпаччо за 18р с живым трюфелем и пастой из него же. Под нежнейшим мясом спрятан салат. Топ за свои деньги, и это 8 кокобаев!

У Ника была котлета по-киевски на хлебе с двумя гарнирами. Стоит 27р, говорит, вкусно, сливочно-сочно, не то что в столовой МАЗа. Склонен верить ему. Но точно не каждый готов платить такие деньги за тупо куриную котлету, если только она не из вымирающего вида диких Нарочанских куриц. Можно брать.

Каппеллаччи за 23р, они же пельмени с уткой в густом соусе из Пармезана. Не затестил, выглядит хорошо.

А вот и стейк пожаловал. Прожарку заказывал Медиум Рэ, но, возможно, я поздно начал его резать. Просят 35р за знатный кусок бел мяса с муссом из картошки с грибами. Пиала взбитого пюре из нашего корнеплода ещё 7р, непонятно, почему гарнир подают отдельно. У миньона приятная корочка, а внутри податливое мясо ровных текстур, без жил, минимальной жёсткости. Топ в условиях лухари ресторана. Можно и без гарнира.

Вкусно, с душой и пониманием законов вселенной. Вот только больно дорого и убрали бесплатные гриссини.

Меню с ценами решил показать в конце обзора, чтобы дочитали до обморока со словами «Да ну нафиг!». Средний чек без алко минимум 60р с человека за горячее плюс суп или салат или десерт.

Тезисами и по делу: по еде без изменений, почти все блюда из старого меню. Цены местами стали выше рубля на 3. Осётр был 67р стал 120р за 1420г. Ну что, получилось как всегда – кафе не для всех, но пустовать 100% не будет, если откроют границы. На свидания, Дни рождения и остальные праздники жизни.

Оценка кафе «Гранд Кафе»: 7 кокобаев