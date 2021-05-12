Новое кафе в Малиновке с интересной едой назвали в честь бензопилы «Дружба»

А может и нет, но одно известно точно – на кухне хозяйничает шеф-повар бывшего «Enzo». Находится заведение через парковку от станции метро Малиновка, в бывшем помещении, где не получилась «Грузия», а до этого пытался выжить «Грузин.бай». В интерьерном решении ничего не меняли, только на всякий случай вывеску свою повесили. А вот с едой вышла презабавнейшая история.

Себя называют семейным заведением с комфортной едой в авторском исполнении шефа, с которым лучше не спорить. Меню на один разворот, чуть вина, пару коктейлей, а в интерьере пёстрые цвета и грузинские картины, изображающие жертвоприношение. Состояние полного диссонанса: «Что вообще тут происходит?».

ЕДА

Первым делом был заказан коктейль – местная вариация на джин-тоник. Яркие брызги черники, душисто пахнет розмарином, растворяющимся в пару каплях джина. Лимонадик на тонике за 12р. Слабенько.

Начал переживать, как одновременно вынесли тартар за 15р и паштЭт из куриной печени за 7р. Обе закуски идут с сиротским ломтиком хлеба. Человек в матроске, подсевший за наш столик утверждает, что пекут сами.

Стиль подачи тартара – «Кучка Астори». Говядина порублена красиво, смешана с семенами горчицы, а сверху яркий желток и кинза. НО! Абсолютно пресный, где лук, где каперсы, где огурчики, где хоть что-то пряное? А рядом современный крем из немолодой картошки. Бля, думал показалось. Невкусно, какая-то съемсамщина.

Паштет из печени куры, как бабушка приготовила. Под пеплом из лука, плотный, сливочный, с лёгкой горчинкой. Хоть кто-то набрался смелости и сделал честно, без сладких вареньев. Топ за свои деньги!

Куриный суп с намёком на рамен стоит 8р. Наваристый, слегка соевый бульон, самодельная лапша, как в лагмане, курица, вешенки и холодное яйцо. Достойно, но лучше бы просто сварили куриный бульон.

Рёбра по сладкой цене в 18р за 450г. Не коптили в дыму сутками, а явно томили, после достали все кости и запекали до корочки. Перед отправкой с кухни поливают вегетарианским лечо. А чтобы печень не пугалась, рядом гора травы – бесполезный гарнир к свиным деликатесам. Мягкие, в меру жирные, на 8 кокобаев.

Вопреки мольбам Джунов, я остановился на правильной для говяжьего, пускай и белорусского, стейка прожарки – Медиум Рэ. Таки охотник под оперативным псевдонимом Шабат успел затестить раньше.

Кусок миньона на пюре из сельдерея с шампиками гриль за демократичные 23р. Долго ждали, но в прожарку попали. Сверху корочка, внутри сочно, без жил. Не, не «Гранд Кафе», но и не 35р за мясо без гарнира.

СЛАДКОЕ

Чизкейк со взбитыми сливками в голубике стоит 8р. Честная порция, не приторно сладкий, по текстуре напоминает хорошо пробитую творожную запеканку. Топчик под капучино. Запомните это фото.

Второй десерт за 7р, как пластилиновый шоколад под муссом из клубники. На любителя извращений будет.

Персонал милейший, но забывчивый. Неаполитанскую пиццу с 3 видами сыра за 12р мы так и не дождались.

Тезисами и по делу: чисто локальное кафе с хорошей кухней. Скажу с уверенностью хотя бы в завтрашнем дне, что жителям Малиновки исключительно повезло. Т.к. на районе совершенно нет нормальных кафе, ещё и «Море Фиш» рипнулось. Если вы рядом, обязательно к тесту.

Оценка кафе «Дружба»: 7 кокобаев