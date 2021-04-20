Проверили, чем кормят в «Истории» – самом популярном кафе Бобруйска

Популярном по версии Гугла: при 1008 отзывах – рейтинг 4,6, а это весьма круто! Позабавило, последнее негодование на две звезды оставил нехта. Голосом сборщика мебели: «Кафе хорошее, но всё испортило размещение столов». Такое читать смешно и неудобно. Ладушки, кафе неизвестно какая «История» находится в центре, у входа нас встречает бобёр в смокинге – это добрый знак.

В Бобруйске – спокойно. Много старых зданий, вывесок из далёких 90-х и совсем мало заведений, но даже сюда добралась «Мята». Ехали после завтрака, меня хватило только на одно заведение. Выбор сделан!

АТМОСФЕРА

Внутри оказалось уютно. Интерьер в стиле бабушкин Прованс с мягкой пёстрой мебелью и занавесками на кухню а-ля Сайгон. В такой непринуждённой атмосфере чувствуешь себя дома. Персонал молодой, сервис получился не ненавязчивый, внимательный, но мой червонец, разбитый по пять для чая, принести забыли.

ЕДА

Цены на большую часть блюд в два раза ниже, чем в столице. К примеру, пресноватый тартар из мелконарубленной говядины с трюфельным майонезом и хрустящими корнеплодами стоит 12,50р за 130г. Я бы чутка добавил в мясо вустера и каплю соли. Выглядит красиво, порция честная, но с соусами не разобрались!

Время обеда, поэтому с основным нам приходится ждать. Цены на бранчи тоже смешные, сырники с банановым пюре 5,50р. В Минске дешевле 9р не найти, если рассматривать приличные места.

Из любопытства заказал севиче за 13,50р. Большие кубики лосося, огурец и творожный сыр. От севиче только название, а как лосось в огурцах с кремчизом – так вполне съедобно. Это Бобруйск, детка!

Ризотто с белыми грибами приготовили лучше, чем в некоторых наших модных ресторанах. Нежный крем, рис аль денте, понятное дело, для боровиков не сезон. По деньгам дешевле, чем бургер в Минске, всего 13,50р.

Бобруйская котлета по-киевски с разными овощами в сливочном соусе – 12,50р. Фитнес порция, не забыли сливочное масло, поэтому котлета сочная, панировка как пончик после фритюра. Вкусно, но не эталон.

На десерт кокосовый мусс Кокс 2.0 за 7,90р. Подача не на зеркале, на языке, как взбитый сладкий крем. Маленькая Аква Панна на два стакана 10р – напомнила мне, что пора уже домой.

Тезисами и по делу: неожиданный уровень еды и сервиса для областного города с лучшим зефиром в Беларуси! Впервые рейтинг Гугла не подвёл, ему иногда можно верить!

Оценка кафе «История»: 7 кокобаев