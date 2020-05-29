Сколько стоит билет в новый автокинотеатр у Дворца Республики

Многие заметили, что по правой стороне на Октябрьской площади появился большой экран. И вы правильно думали, уже завтра, 30, ну, или 31 мая, прямо в сердце Минска заработает небольшой автокинотеатр под чутким руководством Управления делами Президента Республики Беларусь! Рассказываю, сколько стоит билет и где его купить.

Кинотеатр располагается напротив строящегося саркофага бизнес-центра Дана Холдингс. Чтобы не создавать массовку, рассчитан он на максимум 22 автомобиля. А с большого LED экрана размером 5,5 на 3 метра 30 мая в 21:00 покажут фильм «Время Первых», а 31 мая — «Стиляги». На территории поставят пункты общественного питания, обещают ещё свежий попкорн и всяческие напитки. Если во время сеанса одолеет лютый голод, можно заказать еду из кафе Дворца Республики позвонив по номеру: +375(29) 221-72-57, и вам её принесут прямо в авто. Олинклюзив, осталось сделать электронное меню.

Стоимость киносеанса — 20р с машины. Для просмотра понадобится настроить вашу магнитолу на частоту 90,5 FM. Сеансы будут проходить несколько раз в неделю, в зависимости от спроса на кино под открытым небом, а билеты уже продаются на Ticketpro.by или в кассах Дворца Республики.

ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ:

Въезд на территорию площадки разрешен легковым автомобилям.

Плата берется за автомобиль, независимо от количества людей, находящихся внутри.

Вместе с билетом кассир предложит Вам меню кафе Дворца Республики.

Настроив радиоприемник на частоту 90,5 FM, вы получите звуковое сопровождение фильма.

Во время киносеанса запрещается включать фары автомобиля и подавать звуковые сигналы, чтобы не мешать другим зрителям.

Во время киносеанса запрещается вести фото и видеосъёмку экрана кинотеатра. Просим Вас заранее выключить Ваши видеорегистраторы.

Запрещается проносить горючие и взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, вещества наркотического действия.

Туалет находится в здании Дворца Республики (вход в кафе «Палац» справа от экрана).

Служба безопасности имеет право производить проверку посредством металлоискателя и проверять личный багаж посетителя во время посещения санитарной комнаты в здании Дворца Республики.

Продукты питания, напитки возможно купить самостоятельно. Также перед киносеансом или в момент просмотра фильма вы можете сделать заказ блюд из кафе Дворца Республики.

После окончания киносеанса выезд осуществляется в порядке очереди от первого ряда.

Совсем скоро на 5 пляже Минского Моря, там, где строят фудкорт, тоже появится большой экран. И за Футбольным Манежем скоро заработает Автокинотеатр, но чуть позже. Лето обещает быть весёлым!