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Пивная «Вулица Ежа» чайлдфри с 25 по 26 сентября

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Обязательно берите зонты и надевайте резиновые сапоги, ибо Гизметео пророчит дожди без солнца. В этот раз не семейный, но всегда платный фестиваль «Вулица Пива» пройдёт в парке «Дримлэнд», детей туда не пустят. Строго 18+ в сопровождении взрослых. Напоминает ситуацию: «Дядя, купи нам Балтику Девятку, вот деньги».

Обещают 200 сортов крафтового пива, иностранное, 100 уникальных блюд, смешное заявление, когда речь про шаурму, рёбра и хот-доги. И особый сорт эля, сваренного местными пивзаводами «Valaduta» и «Bierbank».

МУЗЫКА: Stereobeaver, DJ Pogodina, Галантерея, The Up!, No Comment Band, Radio Valera, Logika Ritma и т.д.

ВАЖНО: на входе всем выдадут фирменный бокал, который входит в стоимость билета за 15р, и жетоны для голосования в премии Beer Awards. Естественно, будут всякие активности, музыка, может, и с собаками пустят.

Где: Аквапарк «Дримлэнд»

Когда: с 25 по 26 сентября

Вход: 12 – 15р

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