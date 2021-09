Пивная «Вулица Ежа» чайлдфри с 25 по 26 сентября

Обязательно берите зонты и надевайте резиновые сапоги, ибо Гизметео пророчит дожди без солнца. В этот раз не семейный, но всегда платный фестиваль «Вулица Пива » пройдёт в парке «Дримлэнд», детей туда не пустят. Строго 18+ в сопровождении взрослых. Напоминает ситуацию: «Дядя, купи нам Балтику Девятку, вот деньги ».

Обещают 200 сортов крафтового пива, иностранное, 100 уникальных блюд, смешное заявление, когда речь про шаурму, рёбра и хот-доги. И особый сорт эля, сваренного местными пивзаводами «Valaduta » и «Bierbank ».

МУЗЫКА: Stereobeaver, DJ Pogodina, Галантерея, The Up!, No Comment Band, Radio Valera, Logika Ritma и т.д.

ВАЖНО: на входе всем выдадут фирменный бокал, который входит в стоимость билета за 15р, и жетоны для голосования в премии Beer Awards. Естественно, будут всякие активности, музыка, может, и с собаками пустят.