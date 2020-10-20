Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного

Чтобы вам лишний раз не париться, я лично буду собирать годные акции по каждым дням недели в одну статью и обновлять. Но помните, в такие дни вашу пиццу можно ждать очень долго, потому что халява!

ВТОРНИК

1. «ДОДО ПИЦЦА»

Каждый вторник по промокоду 1001 покупаете одну пиццу и вторую получаете в подарок. Только в ресторане или навынос. В акции участвуют большие пиццы 30 и 35 см, а в подарок выдается пицца с меньшей стоимостью. Благотворительность действует во всех ресторанах, кроме пиццерии в ТЦ «Дана Молл».

2. «ДОМИНОС ПИЦЦА»

Крэйзи вторник – это когда каждая вторая пицца размером 30 и 36 см в подарок. Работает акция с 11:00 до 23:00 в зале или навынос во всех пиццериях «Dominos». Как и у Додо, в подарок выдается пицца с меньшей стоимостью, где каждая подарочная пицца стоит чисто формальную 1 копейку. Таков закон!

3. «GARAGE»

И тут тоже каждая вторая пицца в чеке с меньшей стоимостью отдаётся в подарок за наши страдания. Акция работает только в зале или навынос во всех кафе «Гараж». Можно заказать через колл-центр 7767.

4. «ПИЦЦА ТЕМПО»

Если ничего не изменилось, то и у них по вторникам пицца 26 или 31 см будет бесплатной с меньшей стоимостью. Хороший повод зайти в кафе или взять домой.

5. «СУШИ ХАУС»

Надоела пицца? Не вопрос! С 11:00 до 23:00 любой второй ролл в подарок при заказе навынос. Проще говоря, каждый второй ролл, меньший по стоимости в чеке, – бесплатно. Должно быть четное количество роллов.

6. «ТОКИНИ»

У этих товарищей с понедельника по среду подарком будет второе горячее (всё, что жарится) по наименьшей стоимости в чеке. С 10:00 до 23:00 в зале или с собой. Не хуже пиццы, надеюсь. Рамен – риск!

7. «СУШИ ВЁСЛА»

Тут тоже при заказе ролла второй точно такой же выдадут бесплатно. В акции Вёсел участвуют всего лишь пять роллов, но у них можно заказать на доставке. Удобно во времена лютого Коронавируса.

8. «Виталюр»

С понедельника по вторник на всех фуд-кортах Виталюра есть честная возможность заказать любую пиццу, суши, шаурму или бургер по акции 1+1. Ужин можно не готовить, их еда навынос получится дешевле.

Конкретно эти акции действуют каждый ВТОРНИК без срока давности. Поэтому сделайте репост себе на страничку или запоминайте. Если что-то изменится, я вас сразу предупрежу!