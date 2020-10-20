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Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного

Чтобы вам лишний раз не париться, я лично буду собирать годные акции по каждым дням недели в одну статью и обновлять. Но помните, в такие дни вашу пиццу можно ждать очень долго, потому что халява!

ВТОРНИК

Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
1. «ДОДО ПИЦЦА»

Каждый вторник по промокоду 1001 покупаете одну пиццу и вторую получаете в подарок. Только в ресторане или навынос. В акции участвуют большие пиццы 30 и 35 см, а в подарок выдается пицца с меньшей стоимостью. Благотворительность действует во всех ресторанах, кроме пиццерии в ТЦ «Дана Молл».

Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
2. «ДОМИНОС ПИЦЦА»

Крэйзи вторник – это когда каждая вторая пицца размером 30 и 36 см в подарок. Работает акция с 11:00 до 23:00 в зале или навынос во всех пиццериях «Dominos». Как и у Додо, в подарок выдается пицца с меньшей стоимостью, где каждая подарочная пицца стоит чисто формальную 1 копейку. Таков закон!

Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
3. «GARAGE»

И тут тоже каждая вторая пицца в чеке с меньшей стоимостью отдаётся в подарок за наши страдания. Акция работает только в зале или навынос во всех кафе «Гараж». Можно заказать через колл-центр 7767.

Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
4. «ПИЦЦА ТЕМПО»

Если ничего не изменилось, то и у них по вторникам пицца 26 или 31 см будет бесплатной с меньшей стоимостью. Хороший повод зайти в кафе или взять домой.

Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
5. «СУШИ ХАУС»

Надоела пицца? Не вопрос! С 11:00 до 23:00 любой второй ролл в подарок при заказе навынос. Проще говоря, каждый второй ролл, меньший по стоимости в чеке, – бесплатно. Должно быть четное количество роллов.

Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
6. «ТОКИНИ»

У этих товарищей с понедельника по среду подарком будет второе горячее (всё, что жарится) по наименьшей стоимости в чеке. С 10:00 до 23:00 в зале или с собой. Не хуже пиццы, надеюсь. Рамен – риск!

Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
7. «СУШИ ВЁСЛА»

Тут тоже при заказе ролла второй точно такой же выдадут бесплатно. В акции Вёсел участвуют всего лишь пять роллов, но у них можно заказать на доставке. Удобно во времена лютого Коронавируса.

Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
8. «Виталюр»

С понедельника по вторник на всех фуд-кортах Виталюра есть честная возможность заказать любую пиццу, суши, шаурму или бургер по акции 1+1. Ужин можно не готовить, их еда навынос получится дешевле.

Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного

Конкретно эти акции действуют каждый ВТОРНИК без срока давности. Поэтому сделайте репост себе на страничку или запоминайте. Если что-то изменится, я вас сразу предупрежу!

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Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
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6 Комментарий
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Алиса Куренная
Алиса Куренная
11 часов назад

Ещё есть акция в TokiNY . С понедельника по среду второе горячее в подарок (распространяется только на горячее ,суши салатики и тд не входят в эту акцию ) . Как и везде в подарок идёт блюдо меньшей стоимости .

2
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Latinos
Latinos
10 часов назад
Ответить на  Алиса Куренная

Да, вроде автор добавил уже Токини в список

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
10 часов назад
Ответить на  Алиса Куренная

Спасибо, оперативно добавил)

0
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Кусь
Кусь
10 часов назад

суши хаус – ужасные суши, и по вкусу, и по внешнему виду. грех такое советовать)

1
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Latinos
Latinos
10 часов назад
Ответить на  Кусь

Так это вроде как не совет, а список заведений, которые дают скидки. А тут уже ваше дело, брать или не брать…

0
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Latinos
Latinos
10 часов назад

Теперь по больше вторников хочется

0
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