Каждый понедельник нас ждут акции с пиццами и бургерами два по цене одного

Коронавирусные времена заставляют рестораторов запускать честные скидки, чтобы хоть как-то занять сотрудников. Будьте бдительны, акция – не повод делать тяп-ляп на отъе*ись! Но не будем нагнетать, на дворе чудо, как прекрасный понедельник. В моей копилке пока что четыре заведения и «Папа Джонс», где работает акция 2 по цене 1. Если что-то пойдёт не так или найдёте ещё акцию, пишите мне.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Уже полюбившаяся многим итальянская пицца по заветам Иньяцио и его сына Эрика. Я рекомендую брать острую Дьяволо, сытную Карбонара или классику – ветчина с грибами. Итого покупаешь одну пиццу, а вторая, точно такая же, будет в подарок. Две пиццы на акции за 15р. Можно съесть в ресторане или взять навынос.

В старом, но популярном ирландском пабе акции каждый день, кроме пятницы. По утомительным понедельникам шеф соберёт два фирменных бургера за справедливые 16р, прожарку котлеты лучше оговорить с официантом. Их бургеры входят в мой ТОП-6 и стабильно на 8 кокобаев, не волнуюсь!

Только не говорите «хЕро пицца», их это крепко нервозит. В понедельник, если брать навынос, вторая любая неаполитанская пицца выдаётся в подарок. Если не спалят, то на 8 кокобаев.

4. «ПАПА ДЖОНС»

На самом деле у Папы добротная пицца, просто их фантастические цены не пугают только айтишников! Но, когда на акции прям топовый топ. Действует во всех ресторанах Беларуси, на месте или с собой, купи 1 пиццу размером 30/35/40см, получи вторую любую по меньшей цене в подарок. Предзаказ можно сделать по номеру 7779. Я беру Большую Бананзу строго на традиционном тесте.

Если заханчу ещё акции, то обязательно обновлю статью. И не забываем, что завтра ВТОРНИК, а там уже восемь заведений готовы предложить такую же акцию 1+1. Удачной охоты!