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В «Monkey Food» делятся едой с людьми, потерявшими работу из-за кризиса

Добрая инициатива от вегетарианцев «Манки Фуд» с Октябрьской и призывом о поддержке людей другими заведениями. Кто если не мы, когда если не сейчас! Поэтому на протяжении 30 дней с 28 мая они угощают чашечкой любого горячего напитка и роллом с фалафелем. Поддержат едой каждого сотрудника кафе, ресторана или любого другого общепита, оставшегося без работы из-за кризиса.

Для этого вам нужно приехать на улицу Октябрьскую, 26 и показать свою трудовую книжку с отметкой об увольнении, но только не по статье. Настало время заведениям поддерживать сотрудников.

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В «Monkey Food» делятся едой с людьми, потерявшими работу из-за кризиса
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