Вслед за «Столичным» закрывается легендарный ночник «Европейский»

Если верить внутренним источникам, «Столичный» проработает до 24 мая этого года, а дальше будет аукцион. Месяц аренды вместе с оборудованием стоит 69 000 белорусских рублей. При этом нужно сохранить общепит и название.

Круглосуточный ночник «Европейский» под покровительством сети «Рублёвский» на проспекте Независимости, 117, куда мы по молодости ездили догоняться, — окончательно всё! На дверях листик А4 о ликвидации товара, а внутри пустые полки. Что-то мне подсказывает, что скоро тут будет ещё одна «Санта».