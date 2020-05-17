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Вслед за «Столичным» закрывается легендарный ночник «Европейский»

Если верить внутренним источникам, «Столичный» проработает до 24 мая этого года, а дальше будет аукцион. Месяц аренды вместе с оборудованием стоит 69 000 белорусских рублей. При этом нужно сохранить общепит и название.

Вслед за «Столичным» закрывается легендарный ночник «Европейский»

Круглосуточный ночник «Европейский» под покровительством сети «Рублёвский» на проспекте Независимости, 117, куда мы по молодости ездили догоняться, — окончательно всё! На дверях листик А4 о ликвидации товара, а внутри пустые полки. Что-то мне подсказывает, что скоро тут будет ещё одна «Санта».

Вслед за «Столичным» закрывается легендарный ночник «Европейский»
Вслед за «Столичным» закрывается легендарный ночник «Европейский»
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Вслед за «Столичным» закрывается легендарный ночник «Европейский»
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Вслед за «Столичным» закрывается легендарный ночник «Европейский»

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Вслед за «Столичным» закрывается легендарный ночник «Европейский»
Вслед за «Столичным» закрывается легендарный ночник «Европейский»