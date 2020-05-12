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Старейший универсам «Столичный» из-за кризиса закрывается навсегда

Недавно я заметил, что полки магазина перестали пополняться, а персонал на зале регулярно проводит переучёт. И действительно, сотрудник магазина подтвердил мои опасения, что универсам «Столичный» скорей всего закрывается, а кто заедет на его место – пока не известно, надеюсь, не «Рублёвский».

Старейший универсам «Столичный» из-за кризиса закрывается навсегда

Внутри магазина убрали несколько стеллажей, в детском кафе собрали мебель, а из ресторана уже выносят стулья. Эх, прошла эпоха молочных коктейлей и мороженого Пингвин. Надеюсь на реинкарнацию Столичного в другом месте.

Старейший универсам «Столичный» из-за кризиса закрывается навсегда
Старейший универсам «Столичный» из-за кризиса закрывается навсегда
Старейший универсам «Столичный» из-за кризиса закрывается навсегда
Старейший универсам «Столичный» из-за кризиса закрывается навсегда

Находился магазин на проспекте Независимости, 52, а история ведется с 60-ых годов прошлого века. Может, это какая-то нелепая шутка? Как могли допустить закрытие исторически-значимого объекта. Нет слов!

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Старейший универсам «Столичный» из-за кризиса закрывается навсегда

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Старейший универсам «Столичный» из-за кризиса закрывается навсегда
Старейший универсам «Столичный» из-за кризиса закрывается навсегда