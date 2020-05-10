Добавить

Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре

Первый «Кокос» упал в сомнительной локации — глухой подземный переход на Уручье. Чисто для местных, брать коробочки с лапшой навынос или заказывать доставку через платный сервис Деливио.бай и Менюбай.

Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре
Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре
Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре
Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре

Рекомендую: насыщенный суп том ям — 7,90р или том кха на кокосовом молоке с курицей — 7,90р, лапшу пад тай с креветками — 10,50р. Острота — средняя, дальше риск. Тайский стрит-фуд на 8 кокобаев, не сломайте их!

Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре
Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре
Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре

Второе кафе шеф-повар, а нынче владелец, Сумуду открыл за кинотеатром «Октябрь» на улице Богдана Хмельницкого, 4, станция метро Академия Наук. И там всё как и в первом Кокосе, только есть окна и дышится намного легче. Работают с 11:00 до 22:30, Лидское в бутылках, карты пока не принимают, туалет для персонала, совсем скоро вынесут летку.

Адрес: г. Минск, ул. Богдана Хмельницкого, 4

Время работы: 11:00 — 22:30

Поделиться в vk
VK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в pinterest
Pinterest

Что нового?

Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Пожить в двухместном номере топового отеля со СПА дешевле, чем снимать квартиру
Кофе по подписке: 31 чашка кофе любого объёма и вида за 60р в месяц
Рестораны «МакДональдс» бесплатно кормят врачей скорой помощи
Читать еще
Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре

Читайте еще

Отправить ответ

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о
Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре
Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре