Второе кафе с паназиатским стрит-фудом «Кокос» открылось в центре

Первый «Кокос» упал в сомнительной локации — глухой подземный переход на Уручье. Чисто для местных, брать коробочки с лапшой навынос или заказывать доставку через платный сервис Деливио.бай и Менюбай.

Рекомендую: насыщенный суп том ям — 7,90р или том кха на кокосовом молоке с курицей — 7,90р, лапшу пад тай с креветками — 10,50р. Острота — средняя, дальше риск. Тайский стрит-фуд на 8 кокобаев, не сломайте их!

Второе кафе шеф-повар, а нынче владелец, Сумуду открыл за кинотеатром «Октябрь» на улице Богдана Хмельницкого, 4, станция метро Академия Наук. И там всё как и в первом Кокосе, только есть окна и дышится намного легче. Работают с 11:00 до 22:30, Лидское в бутылках, карты пока не принимают, туалет для персонала, совсем скоро вынесут летку.