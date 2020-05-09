Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома

Раньше «Евроопт» раздавал такие наборы при покупке макарон. А пару дней назад я наткнулся на эко-дом с перцем чили за безумные 10р на WildBerries. Закинул в корзинку, оплатил онлайн и забрал сегодня в пункте выдачи у дома.

Сегодня я распечатал деревянную коробку, а там инструкция, ватный диск, три семечка, грунт в пакетике и бумажный стаканчик под эспрессо. Прежде чем увидеть всходы, нужно прорастить семена, это от 6 до 8 дней. Поэтому ждём, о результатах буду докладывать в сторис Инстаграм. Интересно, что вырастет.

Как вариант, там на Вайлдберриз с десяток разных растений «Собери сам», которые можно легко вырастить на подоконнике. Например: васильки, бонсай, китайский лимонник или карликовый подсолнух. Ещё и в сети «Fix Price» есть.