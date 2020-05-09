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Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома

Раньше «Евроопт» раздавал такие наборы при покупке макарон. А пару дней назад я наткнулся на эко-дом с перцем чили за безумные 10р на WildBerries. Закинул в корзинку, оплатил онлайн и забрал сегодня в пункте выдачи у дома.

Сегодня я распечатал деревянную коробку, а там инструкция, ватный диск, три семечка, грунт в пакетике и бумажный стаканчик под эспрессо. Прежде чем увидеть всходы, нужно прорастить семена, это от 6 до 8 дней. Поэтому ждём, о результатах буду докладывать в сторис Инстаграм. Интересно, что вырастет.

Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома

Как вариант, там на Вайлдберриз с десяток разных растений «Собери сам», которые можно легко вырастить на подоконнике. Например: васильки, бонсай, китайский лимонник или карликовый подсолнух. Ещё и в сети «Fix Price» есть.

Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
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Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
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Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома

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Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома
Где купить набор юного садовода для выращивания всяких растений дома