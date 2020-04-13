Новые обеды с акцентом на рамен запустили в «Ronin»

В ресторане «Ronin» стали доступны новые бенто ланчи с акцентом на традиционный японский суп рамен. Каждый будний день, кроме, пятницы к заказу будет доступен один вид бенто состоящий из трёх блюд и жасминового чая. Можно отобедать в ресторане или заказать доставку с 11:00 до 16:00. Цена комплекса — 18р, доставка от 20р.

Я придал тесту всю неделю раменов! Крепко рекомендую бенто вторника и четверга. Каждую неделю разное меню, на этой японская классика Ронина, поэтому ждём 27 апреля. Сытный обед строго на одного.



