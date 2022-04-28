Кто поднял руку на зубра и сделал из него колбасу. Новинка — гродненские мясные забавы

Пару дней в обратную сторону в «Евроопте Палаццо» среди наших колбас и итальянских деликатесов обнаружил сказочную упаковку, с которой на меня, улыбаясь, глядел зубр. Да, колбасных дел затейники «Гродненский мясокомбинат» сделали из него сервелат по 84byn за кг и пастрому по-беловежски за 125byn. За все свои 37 лет не встречал на полках магазинов мяса животного на грани полного вымирания, занесённого в Красную книгу Беларуси.

Не хочу быть душнилой, но уверен, многих возмутит три фактора в этой новинке: первое — зубр занесён в Красную книгу, он на грани остаться только в книгах. Второе — кусок мяса в упаковке с улыбающимся животным, ну такое. Третье — всегда охота на фоне прицела, тоже мерзковато.

Дальше презабавнейший факт: в январе 2022 года Министерство природы сообщило о ЧП со стадом из 100 зубров, из них 21 провалился под лёд в Свислочском районе Гродненской области. А спустя три месяца «Гродненский мясокомбинат» внезапно начал производить зубрятину. Совпадение? На пачке пастромы дата изготовления 13.04.2022. Хотелось бы получить комментарии завода, откуда у них завелись зубры, из проруби или сами вырастили в неволе.

ТЕСТ

В составе пастромы — 100% зубр, за 212г вышло 26,50byn. Вкусно, но грустно, иначе не скажешь. Мясо сухое, почти без жил, соли можно было меньше, мягкое, но не для старческих протезов. Пахнет, как говядина, выглядит, как говядина, на вкус тоже, как говядина. Зачем переплачивать?!

Про сам мясокомбинат ничего плохого сказать не могу, они первые придумали знаменитый гродненский хамон, тартар, карпаччо и фазан су-вид. С зубром сильно погорячились, не надо так!

ДАЛИ ОТВЕТ

Ситуацию Онлайнеру немного прояснили в Государственной инспекции охраны животного мира.

У зубра в Беларуси два статуса. Во-первых, он животное из Красной книги, а во-вторых, есть специальный резервный генофонд. К нему относятся травмированные животные, старые, не участвующие в размножении и не представляющие ценности для вида. Каждую особь в резервный генофонд переводят комиссионно. На таких животных разрешена охота. Поэтому мясо, которое появилось на мясокомбинате, — это, скорее всего, мясо зубра из резервного генофонда.

Любая продукция охоты или полученная другим путем, прежде чем попасть на мясокомбинат, проходит необходимые анализы и различные инстанции. И только после свидетельства о ее пригодности, которое выдают лаборатории, мясо попадает на производство.

Как нам объяснили, промышленного производства продуктов из зубрятины в Беларуси нет. И речь, вполне возможно, ведется о какой-то лимитированной партии мясных изделий. Зубр — единственный дикий бык Европы, сохранившийся до наших дней. В Красную книгу БССР его внесли в 1983 году, в независимой Беларуси — через 12 лет.