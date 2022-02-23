Контрольная закупка в рыбном магазине «Дом Барсука»: суши Филадельфия по 12р, маринованный лосось по 7р

В Директ приходит много наводок, и вот, очередная привела в рыбную лавку на первом этаже бизнес-центра. Выбираю жертвы, исходя из опыта, смотрю инсту, подачу информации, фото и насколько человек любит свой продукт по описанию в тексте. Вот: однажды Мистер Барсук оборудовал свою нору под магазин деликатесов, и получился «Бэджер Хаус». Проект показался интересным, да ладно, захотелось проверить, почему суши такие дешёвые.

Магазин рыб находится в обновлённом жилыми высотками районе Грушевка, где очень тяжело с едой. Кроме «Булочек», пивных разливаек и крайне сомнительного «Суши Мастера» ничего путного нет, считайте, нет! Рестораторам на заметку, людей много, все есть хотят.

МАГАЗИН

Первый этаж, сразу налево. На двери лист А4 с каким-то наевшимся барсуком окраса панда. Внутри же простенький интерьер, полки заставлены азиатскими продуктами, морозильник забит креветками и гребешками, по правую руку витрина. Барсук в гнезде барсука, но поздно. Все суши уже скручены и упакованы, лосось засолен, обратного пути нет. Фишмонгеру ничего не остаётся, как пожаловаться на неполный ассортимент, конец дня, всё съели, забрали домой.

Глянул цены на роллы, так чуть не поперхнулся! Лососевая Филадельфия с огурцом — 12byn, Калифорния в тобико с креветкой тоже 12byn, лохматое Бонито — 8byn. Локальный коммунизм!

В среднем Фила стоит 16byn, если с огурцом, и около 19byn с авокадо, где себестоимость 9byn.

Любую рыбу с прилавка потрошат и чистят, лосось солят сами, нарезают любым весом.

Один килограмм посоленного филе стоит, как и везде, 70byn, на четыре жирных бутерброда обычно беру 200г, это всего 14byn. Дешевле солить самому, получается не хуже точно.

ИТОГО: четыре ролла: с угрём, с лососем, с креветкой, с лохматым тунцом, два соуса и 160г лосося шеф-посола — 58,20byn. Считаю крайне выгодным обменом денежных знаков на еду.

ТЕСТИМ

Так как это магазин, тестить будем на лавочке рядом, не впервой, не привыкать, охотимся, где хотим. Первым из стандартных контейнеров достали Бонито. Стружки тунца не пожалели, много творожного сыра, хорошо сварен рис и так же воздушно скручен ролл. Минус — он холодный.

Мой совет, не есть на улице зимой, а принести добычу домой и дать полежать пятнадцать минут при комнатной температуре. И помните, никогда не храните суши в холодосе, ешьте сразу.

В Калифорнии опять много сыра, тонкий слой риса, сочная крупная креветка. Достойно!

Ролл Филадельфия в лосось закручен не весь, но рыбы толстым слоем. Лучшее вложение 12byn!

Филе угря в унаги соусе на рисе. Как и с лососем, чувствуется вкус рыбы, и опять берут сыром.

Не ресторан, не ресторан, но за эти деньги честное предложение, и ждать не надо.

С роллами всё хорошо, чисто классика без фантазии. Теперь потестим солёный лосось, один в травах с запахом ёлки, второй цитрусовый. Приятный цвет, упругая текстура, малая соль, в травах понравился больше, чем в цедре лимона. Восемь толстых кусочков вкусного лосося по цене двух капучино. Чёрт побери, да такие проекты под каждым домом открывать надо.

Тезисами и по делу: домой выгодно брать суши и засоленный лосось на бутерброды, он намного смачнее того, что нам пихают в пачках. Грушевским на заметку, а остальным для азарта!

Оценка магазина «Дом Барсука»: 8 кокобаев