Где выгодно закупиться на Новый Год. Магазин оптовых цен, как в Америке, но в Минске

Вот точно все видели в Тик Токе, как уехавшие за счастьем в Америку рассказывают про магазины для экономных. Где продукты неприлично дешевые, но нужно забирать коробками. Наш похожий по формату магазин, он же оптовый склад «Юнистор», принадлежит «Евроторгу», поэтому они могут баловаться с ценами. Я тут первый раз, хотя работает он минимум восемь месяцев.

Здесь была «Копилка», тоже дискаунтер. Сейчас покажу, чем эти торгуют, сколько стоит, и ассортимент на полках. Сезонные мандарины и хурма выглядят бодро.

У них выгодно, когда берёшь много одной позиции, поэтому закупаются юрлица для своих мини-магов, продуктами первой необходимости в заведения и запасами на большие семьи. На единичные товары тоже акции, но дёшево далеко не всё.

Традиционные праздничные наборы сладостей для детей от 6,39р, печеньки с предсказаниями по 4,95р за упаковку. Без понтов, классика поздравлений.

Грузчикам пришла идея сделать домик из Кока-Колы, а внутри камин из энергетика. Интересно, сколько в нём банок/бутылок. Вот вам ещё одна локация для фото.

Выбор до потолка! Ассортимент не самый нищий, есть реально отличное оливковое масло первого отжима, сосиски «Галерея Вкуса », итальянское прошутто и польский сыр.

КОЛБАСЫ

Испанский хамон из дорогой породы свиней Иберико – 27,99р за 100г, нежнейшее мясо, но дорого. Бюджетный вариант – Серрано по 9,99р или наша грудинка за 4,95р.

Полка «Мираторга ». Стейки, колбасы, наигоднейший бекон из мраморной говядины по 5,89р за пачку, в городе дешевле 8р найти сложно. Одинаковое карпаччо по 6,99р в двух оттенках, берите то, что красное. А как его вкусно доделать дома, я уже показывал – карпаччо дома своими руками. Получается в 3 раза дешевле, чем в ресторане.

Всегда держу дома про запас Датский сыр с голубой плесенью по честной цене – 4,99р.

МЯСО

Кому к Рождеству халяльную индейку по 5,61р за килограмм? В духовку влезет.

Маленькие цыплята-корнишоны агрокомбината «Колос ». Часто готовлю с картошкой.

Кроме продуктов, ближе к кассе, целые стеллажи деградирующих напитков. Цены на некоторые бутылки значительно ниже, чем в гиперах. Дальше уже сами.

Моёт на целых 11р дешевле в «Семи Пятницах », но кому он сейчас нужен? Никому!

ВЫВОД: действительно выгодно, много чего сейчас на акции, но на полках только самое необходимое. Таки да, то, что нужно для новогоднего стола. Берите большую корзинку.