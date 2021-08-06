Проверяем, где в Минске самый грязный фудкорт

Пришло время посмотреть, как обстоят дела с чистотой там, где люди массово едят и отдыхают – фудкорты. Многие сейчас захотят написать в комментах, что это проблема торговых центров, а не заведений, которые им аренду платят. Вот я, например, давно устал акцентировать внимание на уничтожении тараканов, ползающих по фудкорту «Дана Молл». Говорят, что травят регулярно, но они всё время возвращаются с новыми силами.

Проблема глобальная, но никак не решается во многих заведениях, а читатели всё продолжают отмечать меня в сторис с тегом #вмиреживотных. Итак, начали мы проверять торговые центры ближе к обеду. Для этого нам понадобился острый глаз и пачка самых влажных салфеток, которыми мы будем выборочно проверять столы на грязность. Понятное дело, что ещё не вечер, но наполнение мусорок мы тоже проверим. Ну что, поехали!

«ДАНА МОЛЛ»

За чашкой капучино первым делом мы прибыли сюда. На часах 09:52, фудкорт начинает работать с 10:00. Столы в липкой газировке, на полу, чтобы не потеряться, разбросана картошка фри, но уборка всего одним человеком уже началась. Я так понял, с ночи к приёму первых посетителей они не готовятся. Бортики вдоль столов – в пыли.

Средневековый детский стульчик прямиком из пыточной, где-то рядом испанский сапог детского размера и железная девочка. Надеюсь, это просто кусок мебели для интерьера, а не посадка для детей.

Скорей всего, сказывается эффект аудитории фудкорта. Как правило, это зумеры с ещё не сформировавшейся социальной ответственностью. Понятное дело, под одну гребёнку всех нельзя, поэтому жду мнение в комментариях. Интересно тогда, что же будет в Галерее, а Дане повысить бдительность на местах – так быть не должно!

«МОМО»

Сразу после Смолевичей мы заехали в Шабаны. На часах 12:10, людей прилично, в основном очередь в Мак. Главные за чистотой в доме быстренько убирают столы, гор мусора замечено не было, как и пыли. Прям молодцы, не ожидал!

Если будете в этих краях, настоятельно рекомендую к тесту наваристый фо бо в облагороженном «Сайгоне».

«ДАЙМОНД»

Не спеша по МКАДу доезжаем до Малиновки. Часы показывают 12:55, на третьем этаже слегка кипит жизнь. И опять чистота, только тарелки с верхней части мусорки около «Салатейры» забрать не успели минут 30. Столы идеально чистые, а вот бортики вдоль импровизированной зелени из пластика от пыли не избавляют.

Если бы не движ Мака, то было бы как на кладбище, а ещё у них темно и шумно с детского верёвочного городка.

«ГРИН СИТИ»

Поднимаемся частично ножками на третий этаж. Уже 13:35, у офисников обед считай закончился, но людей прилично. Кстати, фобошная «Фо Бо» переехала сюда с Даны по причине отдай в месяц около 6400 евро. Кринж!

И опять без пыли, только кто-то не убрал за собой посуду. Даже поверхности с которых не едят, всё равно без пыли и блестят на свету. Папа бы одобрил. Столы вылизаны, как котиком, едем проверять дальше.

«АРЕНА СИТИ»

Регулярный бардак вечером, грязь, на подносах не египетские пирамиды из мусора. Неужели провели работу над ошибками? 14:17, людей практически нет, а следовательно и грязной посуды – логично.

Не знаю, по какому принципу они выбирают операторов: крутим барабан, бросаем кубики, камень, ножницы, бумага? Но все какие-то пленные. Свой обед я бы выбирал из грузинской «Ачма» или нового тут, но старого «Пловбери».

«ПАЛАЦЦО»

Через паркинг ровно в 14:30 проходим в места общего приёма пищи. Достаю чистую салфетку и дрифтую по всевозможным поверхностям. Кристальная чисто-чисто тайд! Людей на пару столов, грустное зрелище.

«ГАЛЕРЕЯ МИНСК»

Обед плавно переходит в тусовку. 14:51 весь фудкорт, как один большой муравейник! Готов биться об заклад, что именно здесь самый лютый трафик. Был сон, что скоро где-то здесь откроется шаурменная «Папа Дёнер».

Вернёмся к мусору, его тут валом. Вон, жители какой-то китайской провинции добили ведро полковника и пошли по делам, не убрав за собой – не молодцы! Стоило мне провести влажной салфеткой вдоль по большой столешнице, как уборка всего фудкорта значительно ускорилась. Совпадение, не более. Видимо, днём молодёжь суету не наводит.

Ты забыл про «Галилео». А нет, так как его сейчас переделывают, и будет кое-что другое. Тогда и затестим.

ВЫВОДЫ

Все чистоплотные котики, кроме Даны, которая начинает уборку чутка поздновато. Конечно, можно было прийти в моменты жёсткой запары и поймать хайп, но не это главная задача. Своим обзором я хотел донести очень простую мысль, чисто там, где сам ведёшь себя не поросёнком. Поэтому не поленитесь скинуть остатки трапезы с упаковкой в урну, а не оставляйте горы мусора в надежде, что уберёт тот, кому за это вроде как платят!