Контрольная закупка. Тестим пиццу из кулинарии восьми торговых сетей

Чтобы было интереснее, заказывать пиццу будем через левого человека, он же барсук-скаут. Его задача спросить, как пройти в библиотеку (шутка). Сыграть роль голодного студента, выбрав самую дорогую пиццу из меню, оплатить, а после вынести её на тест. Мы отметили восемь случайных магазинов самых крупных продовольственных сетей, где есть кулинария.

Уже читаю по губам: «Ой, а у меня не такая была пицца». Ясен-прекрасен, её качество и количество начинки может меняться от точки к точке. Во многих процессах руки человека – это половина успеха или провала. Так давайте вместе посмотрим, что приготовили нам, а затем сравним. Присылайте фото пицц мне в Директ, буду выставлять в сторис на 150 000 охвата. Проверим, кто не любит свою работу.

«ЕВРООПТ» | Галерея Минск

Курочка терияки. Основа томатная, тесто мягкое. Начинки по-царски, а сыр как-то нездорово тянется. Крупные куски курицы с не самой мягкой грудинкой полностью утопили в азиатском соусе. Получилась этакая пицца-суп на 8 кокобаев. Во всю эту историю удачно вписался сочный сладкий красный перчик.

Цена: 7,99р за 560г

«ВИТАЛЮР» | Кальварийская, 2

Морская с креветками. Самая дорогая и самая большая! Тесто практически идеальное, с тонюсеньким бортиком, промазали сладкими томатами. На лепёшке Нептуна хаотично разбросан морской коктейль из пачки: мидии, кальмары кольцами и дикие карликовые мини-креветки. В руке большой кусок пиццы аккуратно свисает, а сыр приятно тянется. Уверенные 9 кокобаев, но где моя долька лимона, как на фото в меню?

Цена: 19,99р за 920г

«ГРИН» | Арена Сити

Пять сыров. Сервис был мерзкий, заказ принимали фыркая, а пиццу буквально кинули, как собаке. Но от этого она хуже не стала. Пышное пузырьками тесто утопает в сыре, слышатся нотки дор блю. На 8 кокобаев.

Цена: 10,99р за 571г

«ГИППО» | Даймонд Сити

Гавайская. Пицца выглядит как я в бане после зимы. Белее только снег. Тонкое тесто по рецептам «Пицца Лисицца» промазано лёгким майонезом, а сверху натёрли курицу и кубиками разложили ананас. Люблю запретные извращения в пицце. Дам 8 кокобаев по соотношению цена/качество.

Цена: 6,29р за 500г

«САНТА» | Веры Хоружей, 25

Капричоза. Ещё не открыл коробку, а уже окружил аромат чесночного масла с орегано, которым промазывают бортики. Два вида дешёвой колбасы, шампиньоны, маслины, но сыр какой-то стрёмный. Не жуётся, тянется, как резина, скорей всего, самый дешманский. Не больше 6 кокобаев за эти деньги.

Цена: 6,49р за 370г

«КОРОНА» | Кальварийская, 24

Марина. Тут нас ждала максимально заряжённая пицца с еврейским подходом – коробка за 70коп. Если нет, то в ручки или на салфетку? Разложили лосось, мидии, креветки, тунец из банки, оливки пополам. Абсолютно ломкое, лавашеподобное, сухое тесто. По-богатому вкусно, но цена на грани 6 кокобаев.

Цена: 12,20р за 335г

«СОСЕДИ» | Караван

Морская. Выглядит так, как будто нас спалили. Но нет! Лосось накидали щедро большими кусками, приятный сливочный соус, удачное мягкое тесто, но слегка передержали. Уверенные 8 кокобаев, без вопроса.

Цена: 9,99р за 550г

«АЛМИ» | Притыцкого, 93

Так и не узнал, как выглядит их пицца. На протяжении двух дней пытались затестить, но не судьба. То пиццер хер знает, когда придёт с обеда, то раскладывают еду и надо ждать 40 минут. Спасибо, что не избили.

Результат свёл в таблицу, показал, как реально выглядит пицца, а выбор по традиции оставлю за вами.

АВТОР ЦЕНА ОЦЕНКА ГИППО 6,29р/500г 8 кокобаев САНТА 6,49р/370г 6 кокобаев ЕВРООПТ 7,99р/560г 8 кокобаев СОСЕДИ 9,99р/550г 8 кокобаев ГРИН 10,99р/571г 8 кокобаев КОРОНА 12,20/335г 6 кокобаев ВИТАЛЮР 19,99р/920г 9 кокобаев АЛМИ неизвестно неизвестно

ВЫВОД: пицца из кулинарии любого гипера – это, считай, подарок. И одновременно ловушка в надежде, что по пути мы наберём целую корзину продуктов. А теперь задумайтесь, в честь чего пицца от некоторых доставок по 20р за 500г. Премиальный сыр? Итальянская мука? Сомневаюсь! Ладно, всем удачной охоты.

Забавно, что замороженный полуфабрикат из дешманской колбасы и палок стоит столько же, сколько рукотворная пицца из печи. Мы недавно проверяли, какая из замороженных магазинных пицц самая годная.