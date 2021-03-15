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Это бабушкин сервиз? Что полезного можно унести домой из магазина стеклозавода «Неман»

Периодически в спорах задавался вопросом, кто вообще покупает их хрустальные урны из прошлого, поэтому решил проверить на себе. Первым делом приехали на Кульман, но там магазин метр на метр с грустным выбором. Тётечка за кассой ни сном ни духом, где у них полный ассортимент: «Я нигде не была, наверное, у нас». Тогда было решено поехать в заброшенный городом ТЦ «Столица».

Фирменный магазин находится на третьем этаже, павильон 109, вроде. Ориентир – домашняя итальянская столовая в стеклянной трубе. К слову, вполне неплохо кормят по ценам приличных кафетериев.

Ассортимент дичайший, начиная от стеклянных ваз для печенья, заканчивая подарочными наборами хрусталя по 800р для интуристов. Посмотрите дальше в фотоотчёте. Я же хочу обратить ваше внимание на хрустальные благородные роксы для вискаря. Целая линейка расписных рюмочек под ликёры на ножках, словно женская талия. И наборы шампанок, как в лучших домах Парижа. Цены за 6 штук, не пугайтесь.

Городские легенды нашептывают, что всё стекло на стеклозаводе выдувается вручную, возможно, ртом. Следовательно, рисунок и вес у одинаковых стаканов может быть разный, вот что значит крафт. Смотрите, какой интересный образец: бокал с заострённым дном. Удобно сидит в ладони, а ставится на одну из граней.

ДЛЯ ТУРИСТОВ

Как же без дичи: стеклянные петушки, жуткие бокалы на цветных ножках и вазы с художественными оленями.

Кому хрустальный самовар? Выглядит как результат больной фантазии. Даже не хочу знать, сколько стоит.

Винная тема пузатых бокалов у них не раскрыта, может, оно и к лучшему. Если лень ехать, можно выбрать посуду на сайте и заказать доставку за 5,5р. Большой выбор восточных армуду, вот и найдена воронка сбыта.

В дом купил себе пару наборов из шести хрустальных роксов за 90р, а заодно устроил одному из них краш-тест. Результат очевиден – лучше на пол не ронять. Бокалы массивные, с толстыми стенками, удобно сидят в руке. Хочется налить солодового, закинуть два кубика льда и разжечь камин. Солидно, это вам не Икея.

Тезисами и по делу: посуда выглядит как типичный сервиз из бабушкиного серванта. Но есть и добротные образцы, в которые не стыдно дорогим гостям шампусика налить. А если вам нужно на подарки или домой посуда, как из ресторана, то советую почитать про «Комплекс бар». Такое вам никто не расскажет.

Оценка магазина «Неман»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 3-2

Телефон: +375(17) 289-13-97

Время работы: 10:00 – 20:00

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18 Комментарий
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Botanika
Botanika
5 часов назад

Реально хороший производитель стекла!

6
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Antoshka
Antoshka
5 часов назад
Ответить на  Botanika

Плюсую!

2
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Antoshka
Antoshka
5 часов назад

Единственный нормальный производитель в нашей стране

3
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MrKot
MrKot
5 часов назад
Ответить на  Antoshka

А как же Крышталь? Забыл что ли

0
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Мария
Мария
6 часов назад

А ещё у них крутые пивные бокалы)) прям красота!

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2
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MrKot
MrKot
5 часов назад
Ответить на  Мария

красивый бокал, но не похож на пивной бокал

0
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Мария
Мария
5 часов назад
Ответить на  MrKot

Так это для богемного пива

1
Ответить
Antoshka
Antoshka
5 часов назад
Ответить на  Мария

Красота то какая, ляпота!

0
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Botanika
Botanika
5 часов назад
Ответить на  Мария

Я таких не видела почему-то, где их купить?

0
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Мария
Мария
5 часов назад
Ответить на  Botanika

Я заказывала на вайлдберрис, но в России(

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
6 часов назад
Ответить на  Мария

Кстати да, пивная тема неплохо раскрыта)))

0
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Sem_B
Sem_B
4 часов назад

Сейчас не знаю как у них, но ещё пару лет назад была проблема с обыкновенной посудой. Для хрусталя использовали украинский песок, а для простой посуды наш. В нашем какие-то примеси (железо вроде) в итоге все стекло отдавало в жёлтый цвет. И если на отдельно стоящем бокале может и не так заметно, то на сравнении сразу бросалось в глаза. В каком-нибудь ЦУМе, где разные производители представлены, посуда Немана смотрелась как унылое Г.

1
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Светлана
Светлана
1 час назад

Класс, очень понравился обзор. Уже знаю чего хочу прикупить,в дом)))

0
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Татьяна
Татьяна
2 часов назад

если бы это продавалось под брендом Zara, все бы пищали от восторга и делали в этом всем “‘эстетичные фото”

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
43 минут назад
Ответить на  Татьяна

Да, нынче имя важнее качества

0
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MrKot
MrKot
5 часов назад

У моей бабуди весь сервиз Неман, это реально олдскул

0
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Сашенька
Сашенька
5 часов назад

Жаль не показали бокалы для вина с пипкой вместо ножки, они отлично декантируют винишко

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
5 часов назад
Ответить на  Сашенька

Это какие? Есть фото

0
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