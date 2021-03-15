Это бабушкин сервиз? Что полезного можно унести домой из магазина стеклозавода «Неман»

Периодически в спорах задавался вопросом, кто вообще покупает их хрустальные урны из прошлого, поэтому решил проверить на себе. Первым делом приехали на Кульман, но там магазин метр на метр с грустным выбором. Тётечка за кассой ни сном ни духом, где у них полный ассортимент: «Я нигде не была, наверное, у нас». Тогда было решено поехать в заброшенный городом ТЦ «Столица».

Фирменный магазин находится на третьем этаже, павильон 109, вроде. Ориентир – домашняя итальянская столовая в стеклянной трубе. К слову, вполне неплохо кормят по ценам приличных кафетериев.

Ассортимент дичайший, начиная от стеклянных ваз для печенья, заканчивая подарочными наборами хрусталя по 800р для интуристов. Посмотрите дальше в фотоотчёте. Я же хочу обратить ваше внимание на хрустальные благородные роксы для вискаря. Целая линейка расписных рюмочек под ликёры на ножках, словно женская талия. И наборы шампанок, как в лучших домах Парижа. Цены за 6 штук, не пугайтесь.

Городские легенды нашептывают, что всё стекло на стеклозаводе выдувается вручную, возможно, ртом. Следовательно, рисунок и вес у одинаковых стаканов может быть разный, вот что значит крафт. Смотрите, какой интересный образец: бокал с заострённым дном. Удобно сидит в ладони, а ставится на одну из граней.

ДЛЯ ТУРИСТОВ

Как же без дичи: стеклянные петушки, жуткие бокалы на цветных ножках и вазы с художественными оленями.

Кому хрустальный самовар? Выглядит как результат больной фантазии. Даже не хочу знать, сколько стоит.

Винная тема пузатых бокалов у них не раскрыта, может, оно и к лучшему. Если лень ехать, можно выбрать посуду на сайте и заказать доставку за 5,5р. Большой выбор восточных армуду, вот и найдена воронка сбыта.

В дом купил себе пару наборов из шести хрустальных роксов за 90р, а заодно устроил одному из них краш-тест. Результат очевиден – лучше на пол не ронять. Бокалы массивные, с толстыми стенками, удобно сидят в руке. Хочется налить солодового, закинуть два кубика льда и разжечь камин. Солидно, это вам не Икея.

Тезисами и по делу: посуда выглядит как типичный сервиз из бабушкиного серванта. Но есть и добротные образцы, в которые не стыдно дорогим гостям шампусика налить. А если вам нужно на подарки или домой посуда, как из ресторана, то советую почитать про «Комплекс бар». Такое вам никто не расскажет.

Оценка магазина «Неман»: 7 кокобаев