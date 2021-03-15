Это бабушкин сервиз? Что полезного можно унести домой из магазина стеклозавода «Неман»

Периодически в спорах задавался вопросом, кто вообще покупает их хрустальные урны из прошлого, поэтому решил проверить на себе. Первым делом приехали на Кульман, но там магазин метр на метр с грустным выбором. Тётечка за кассой ни сном ни духом, где у них полный ассортимент: «Я нигде не была, наверное, у нас». Тогда было решено поехать в заброшенный городом ТЦ «Столица».
Фирменный магазин находится на третьем этаже, павильон 109, вроде. Ориентир – домашняя итальянская столовая в стеклянной трубе. К слову, вполне неплохо кормят по ценам приличных кафетериев.
Ассортимент дичайший, начиная от стеклянных ваз для печенья, заканчивая подарочными наборами хрусталя по 800р для интуристов. Посмотрите дальше в фотоотчёте. Я же хочу обратить ваше внимание на хрустальные благородные роксы для вискаря. Целая линейка расписных рюмочек под ликёры на ножках, словно женская талия. И наборы шампанок, как в лучших домах Парижа. Цены за 6 штук, не пугайтесь.
Городские легенды нашептывают, что всё стекло на стеклозаводе выдувается вручную, возможно, ртом. Следовательно, рисунок и вес у одинаковых стаканов может быть разный, вот что значит крафт. Смотрите, какой интересный образец: бокал с заострённым дном. Удобно сидит в ладони, а ставится на одну из граней.
ДЛЯ ТУРИСТОВ
Как же без дичи: стеклянные петушки, жуткие бокалы на цветных ножках и вазы с художественными оленями.
Кому хрустальный самовар? Выглядит как результат больной фантазии. Даже не хочу знать, сколько стоит.
Винная тема пузатых бокалов у них не раскрыта, может, оно и к лучшему. Если лень ехать, можно выбрать посуду на сайте и заказать доставку за 5,5р. Большой выбор восточных армуду, вот и найдена воронка сбыта.
В дом купил себе пару наборов из шести хрустальных роксов за 90р, а заодно устроил одному из них краш-тест. Результат очевиден – лучше на пол не ронять. Бокалы массивные, с толстыми стенками, удобно сидят в руке. Хочется налить солодового, закинуть два кубика льда и разжечь камин. Солидно, это вам не Икея.
Тезисами и по делу: посуда выглядит как типичный сервиз из бабушкиного серванта. Но есть и добротные образцы, в которые не стыдно дорогим гостям шампусика налить. А если вам нужно на подарки или домой посуда, как из ресторана, то советую почитать про «Комплекс бар». Такое вам никто не расскажет.
Оценка магазина «Неман»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 3-2
Телефон: +375(17) 289-13-97
Время работы: 10:00 – 20:00
Реально хороший производитель стекла!
Плюсую!
Единственный нормальный производитель в нашей стране
А как же Крышталь? Забыл что ли
А ещё у них крутые пивные бокалы)) прям красота!
красивый бокал, но не похож на пивной бокал
Так это для богемного пива
Красота то какая, ляпота!
Я таких не видела почему-то, где их купить?
Я заказывала на вайлдберрис, но в России(
Кстати да, пивная тема неплохо раскрыта)))
Сейчас не знаю как у них, но ещё пару лет назад была проблема с обыкновенной посудой. Для хрусталя использовали украинский песок, а для простой посуды наш. В нашем какие-то примеси (железо вроде) в итоге все стекло отдавало в жёлтый цвет. И если на отдельно стоящем бокале может и не так заметно, то на сравнении сразу бросалось в глаза. В каком-нибудь ЦУМе, где разные производители представлены, посуда Немана смотрелась как унылое Г.
Класс, очень понравился обзор. Уже знаю чего хочу прикупить,в дом)))
если бы это продавалось под брендом Zara, все бы пищали от восторга и делали в этом всем “‘эстетичные фото”
Да, нынче имя важнее качества
У моей бабуди весь сервиз Неман, это реально олдскул
Жаль не показали бокалы для вина с пипкой вместо ножки, они отлично декантируют винишко
Это какие? Есть фото