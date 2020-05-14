Где купить бамбуковую пароварку и посуду, как в ресторане по нормальной цене

Магазин о котором знают только рестораторы и те, кто в околоресторанной теме. Настало время придать огласке мало заточенный под Хореку магазин «Комлекс Бар», где много разной крутой посуды, ножей и бокалов без наценок перекупов. Кому итальянскую придиванную тележку для сервировки за 30 771р?

Это не шутка, но мы пришли не за ней. Пару дней назад я решил перейти на ПП и готовить только на пару, исключив жарку на сковородке. Поэтому задался идеей найти бамбуковую пароварку, в которой кроме функциональности есть ещё и эстетика. Считаю, что еду нужно подавать красиво, а не с корыта.

Спросил у знатаков в Фейсбуке и тут же получил наводку от Вадима Астори. В первый заход я купил у них ту самую двойную пароварку диаметром 18 см и какой-то типа японский нож, просто понравился по дизайну. За всё отдал 70,42р.

На второй раз я решил сделать обзор и уехал с банкой в форме головы Будды, набором стаканов класса армуду и полностью стеклянным чайником для заваривания душевного чая. За всё получилось около 65р. Цены кусаются, но не сильно, если не смотреть на сланцевую и фарфоровую посуду Stellite. Тарелочек с котиками здесь не водится.

Конечно, у них есть сайт с картинками и ценами, но перед покупкой я предпочитаю трогать руками. Продают юридическим и физическим лицам, наличка, безнал, оплата картой, опт и розница. Проще говоря, для всех. Узнал по посуде много заведений и чуть не разбил копилку вдребезги. Советую не брать с собой много денег.





































































































































Тезисами и по делу: не скажу, что в Комплекс Баре прям всё дешево, но 100% каждый найдёт что-то полезное для себя лично или в подарок на навоселье. Смотрите роксы для коктейлей, наборы для фондю, сланцевые (как камень) доски для сыра, ножи и азиатские суповые тарелки. Однозначно сохраните статью!