Приехали на закупы в жёсткий дискаунтер «Светофор», чтобы понять, откуда такие очереди

Для меня всегда было загадкой, какого лешего там всегда выстраиваются толпы людей, неужели так дёшево или эффект стадного чувства? Решил проверить на себе, затарившись в «Светофоре», который на «Ждановичах». Собрал для вас почти весь ассортимент с ценами, поэтому найдите бесплатный вай-фай и мы отправимся в мир безудержной экономии.

В январе мы прошлись по всеми любимым дискаунтерам, сделав резонный вывод, что там выгодно покупать всякие стратегические крупы, трёхслойную туалетную бумагу и консервы. В «Фикс Прайс» сейчас продают салатные наборы от Бондюэль по 2р, а в магазинах такие же по 5р.

РЕЦЕПТ: обжариваем нежную куриную грудку на оливковом масле, перекладываем в салатницу, закидываем чили микс, сыр фета, чутка солим и заливаем любым несладким йогуртом. За уши не оттащить!

Такие светофоры есть по всей Беларуси, заманивают на живца по низким ценам товарами самой первой необходимости. На удивление много бухла. Вот сейчас и посмотрим, что там за дичь!

ВАЖНО

Внимательно смотрите на сроки годности, даже на том, что может храниться вечно. В декабре 2020 МАРТ закрыл 10 их магазинов из-за серии нарушений. Не из-за хорошей жизни люди туда ходят.

Единственный объект, на котором незаконная наклейка о запрете съёмки. Охрана долго ходила за нами по пятам, но так и не подошла. А дальше начинается магия – тьма людей с тележками, полными добра.

Все продукты расставлены по стеллажам большими тюками, выглядит это дело как оптовый склад. В основном здесь российские сомнительные продукты, но есть и наши, а так же текила из Мексики по 22р.

Натуральный белорусский мёд за подозрительные 8,60р/1кг. А в банке Лукоморье каша из лисичек.

Очень много недорогой посуды Люминарк, сковородки, бокалы. Для дачной жизни или в офис.

Пошла бакалея! Борисовские макароны в мешках по 3кг за 2,89р. Яичная лапша и каши Хайнц.

Мещанская туалетная бумага всего два слоя по 2,70р за пачку из восьми рулонов. Это мне надо!

Вот, пошли моющие средства, прокладки, памперсы для детских попок и прочие полезности.

Судя по наполнению корзин, особым спросом пользуется капуста Чим чи, не путать с корейской Кимчхи.

Не представляю, из чего можно сделать колбасу Популярную за 1,74р! Я бы собаке побоялся давать.

Неплохой такой тирамису полуфабрикат за 5,24р/800г. Плавленный сырок Хохланд по 5,75р.

Дальше пошли сладости, печеньки, пельмени, селёдка в банке и форель из Штатов по 15,99р.

Олды тут? Смотрите, что есть! Растворимый кофе с орлом за 7,14р, целый офисный запас.

Тезисами и по делу: не так страшен Светофор, как его в сетях айтишники малюют. Зачем? За дешёвыми товарами первой необходимости, российским пивом, макаронами с тушенкой для походов в леса и разной дребеденью на случай голода. Нет, не от хорошей жизни открываются такие дискаунтеры. Без кокобаев!

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