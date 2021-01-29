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Показываю, что внутри нового премиум фитнес-клуба «World Class» за 8 000 000 долларов

Вчера первыми побывали в самых потаённых уголках комплекса, а уже сегодня официальное открытие. Мировая сеть, премиум уровень и максимальный жир во всём! На 3800 квадратных метрах бани, хамамы, солярии, детская комната, бассейн на 25 метров, топовые тренажеры, салоны красоты и магазины. Такое ощущение, что здесь есть абсолютно всё, для Минска уникальный формат.

Предвижу самый очевидный вопрос. Сколько? Кто успел, тот и успел купить клубную карту на год всего за 1800р, сейчас торгуют по 2800р, но говорят, будет дороже. Вчера поступило с десяток вопросов в Директ Инстаграм: «А есть Вип?». Да, есть но за лютые 5500р в год. С ценами мы разобрались.

ВАЖНО! Пока что абонементы только на год, но потом обещают сделать разовый вход, так сказать, для теста.

К слову, если разбить 2800р, получается адекватно – 233р в месяц, вот только заплатить нужно сразу. Давайте посмотрим, что входит в эту стоимость. Подробный обзор будет после теста, если решусь разбить копилку.

В стоимость годового абонемента входит услуга консультации тренера и специальная программа.

Просто взять и купить время поплавать в бассейн не получится, только полный абонемент.

Сайт: Worldclass.by

Адрес: г. Минск, пр. Дзержинского, 16

Время работы: 07:00 – 23:00

3.7 27 голоса
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31 Комментарий
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BoBer
BoBer
8 часов назад

Одолжите кто 2800 BYN на 10 лет?

6
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Майор Мамура
Майор Мамура
7 часов назад
Ответить на  BoBer

обойдешься дядя!

0
Ответить
Дональд Трамп
Дональд Трамп
8 часов назад
Ответить на  BoBer

тебе в долларах или в белке одолжить?

0
Ответить
Машка Vip
Машка Vip
8 часов назад
Ответить на  BoBer

А на работу на завод или офисной креветкой не пробовал устраиваться?

0
Ответить
Gucic
Gucic
8 часов назад
Ответить на  BoBer

Такой ты хитрый жук!

0
Ответить
Иван Иваныч
Иван Иваныч
8 часов назад
Ответить на  BoBer

Иди в Беларусбанке займи, он там рядом с фитнес-центром)

0
Ответить
Иван Иваныч
Иван Иваныч
8 часов назад

Надо было заранее абонемент покупать за 1500 BYN, вот я ступил(

2
Ответить
Дональд Трамп
Дональд Трамп
8 часов назад
Ответить на  Иван Иваныч

кто обладает информацией – тот правит миром!

0
Ответить
Машка Vip
Машка Vip
8 часов назад
Ответить на  Иван Иваныч

согласна, тоже не знала и опоздала(

0
Ответить
Коля
Коля
6 часов назад

А в чем уникальный формат ? Узнать можно ?

1
Ответить
Кокобай
Автор
Кокобай
6 часов назад
Ответить на  Коля

Всё, что можно под одной крышей! Технологии, материалы, тренера. Это мировой уровень

0
Ответить
Коля
Коля
5 часов назад
Ответить на  Кокобай

вы в мандарине пятилетнем были ?

1
Ответить
Машка Vip
Машка Vip
8 часов назад

Быстро они его отстроили!

1
Ответить
Дональд Трамп
Дональд Трамп
7 часов назад
Ответить на  Машка Vip

буквально за 2 года? а то и раньше

0
Ответить
Алексей
Алексей
8 часов назад

джакузи у них имеется ?

1
Ответить
Светлана
Светлана
5 часов назад
Ответить на  Алексей

Нет, зато есть хамам

0
Ответить
Дональд Трамп
Дональд Трамп
7 часов назад
Ответить на  Алексей

А зачем оно вам нужно? Есть тренажерный зал и хватит вам этого!

0
Ответить
Алексей
Алексей
7 часов назад
Ответить на  Дональд Трамп

лично я после бассейна люблю погреться полежать в джакузи. тренажерных залов есть у меня и около дома без аквазоны, хотелось бы все в комплексе. в Олимпик Арене тоже нету джакузи.

0
Ответить
Машка Vip
Машка Vip
8 часов назад
Ответить на  Алексей

Очень бы хотелось горячее джакузи с бурбалками…мммм…

0
Ответить
Светлана
Светлана
5 часов назад
Ответить на  Машка Vip

Есть хамам и сауна в женской раздевалке

0
Ответить
Gucic
Gucic
8 часов назад
Ответить на  Алексей

нет и это плохо!

0
Ответить
Иван Иваныч
Иван Иваныч
8 часов назад
Ответить на  Алексей

oh no! короче нет его там, только лягушатник

0
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BoBer
BoBer
8 часов назад
Ответить на  Алексей

нет, судя по фото нету

0
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Marta18
Marta18
8 часов назад
Ответить на  Алексей

Джакузи вроде я у них не заметила, наверное его нету

1
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Майор Мамура
Майор Мамура
7 часов назад

Много фото, но информации очень мало, мог и больше текста накатать про Ворлд Класс

0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
8 часов назад

Самые первые написали, красавцы!!!

0
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Gucic
Gucic
8 часов назад

Абонементы еще в наличии есть? С кем можно переговорить по поводу покупки?

0
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Машка Vip
Машка Vip
8 часов назад
Ответить на  Gucic

Зайди на их сайт или в тот же Инстаграм, там есть контактный номер

0
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Marta18
Marta18
8 часов назад

Взорвет Беларусь, все перебегут сюда тренироваться

0
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Коля
Коля
5 часов назад
Ответить на  Marta18

Таких взрывателей уже чемодан было

0
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Gucic
Gucic
8 часов назад
Ответить на  Marta18

Скажу больше, они еще будут переделывать уже готовые фитнес-центры под свой бренд. Короче будет захват всех хороших центров страны

0
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