Показываю, что внутри нового премиум фитнес-клуба «World Class» за 8 000 000 долларов

Вчера первыми побывали в самых потаённых уголках комплекса, а уже сегодня официальное открытие. Мировая сеть, премиум уровень и максимальный жир во всём! На 3800 квадратных метрах бани, хамамы, солярии, детская комната, бассейн на 25 метров, топовые тренажеры, салоны красоты и магазины. Такое ощущение, что здесь есть абсолютно всё, для Минска уникальный формат.
Предвижу самый очевидный вопрос. Сколько? Кто успел, тот и успел купить клубную карту на год всего за 1800р, сейчас торгуют по 2800р, но говорят, будет дороже. Вчера поступило с десяток вопросов в Директ Инстаграм: «А есть Вип?». Да, есть но за лютые 5500р в год. С ценами мы разобрались.
ВАЖНО! Пока что абонементы только на год, но потом обещают сделать разовый вход, так сказать, для теста.
К слову, если разбить 2800р, получается адекватно – 233р в месяц, вот только заплатить нужно сразу. Давайте посмотрим, что входит в эту стоимость. Подробный обзор будет после теста, если решусь разбить копилку.
В стоимость годового абонемента входит услуга консультации тренера и специальная программа.
Просто взять и купить время поплавать в бассейн не получится, только полный абонемент.
Сайт: Worldclass.by
Адрес: г. Минск, пр. Дзержинского, 16
Время работы: 07:00 – 23:00
Одолжите кто 2800 BYN на 10 лет?
обойдешься дядя!
тебе в долларах или в белке одолжить?
А на работу на завод или офисной креветкой не пробовал устраиваться?
Такой ты хитрый жук!
Иди в Беларусбанке займи, он там рядом с фитнес-центром)
Надо было заранее абонемент покупать за 1500 BYN, вот я ступил(
кто обладает информацией – тот правит миром!
согласна, тоже не знала и опоздала(
А в чем уникальный формат ? Узнать можно ?
Всё, что можно под одной крышей! Технологии, материалы, тренера. Это мировой уровень
вы в мандарине пятилетнем были ?
Быстро они его отстроили!
буквально за 2 года? а то и раньше
джакузи у них имеется ?
Нет, зато есть хамам
А зачем оно вам нужно? Есть тренажерный зал и хватит вам этого!
лично я после бассейна люблю погреться полежать в джакузи. тренажерных залов есть у меня и около дома без аквазоны, хотелось бы все в комплексе. в Олимпик Арене тоже нету джакузи.
Очень бы хотелось горячее джакузи с бурбалками…мммм…
Есть хамам и сауна в женской раздевалке
нет и это плохо!
oh no! короче нет его там, только лягушатник
нет, судя по фото нету
Джакузи вроде я у них не заметила, наверное его нету
Много фото, но информации очень мало, мог и больше текста накатать про Ворлд Класс
Самые первые написали, красавцы!!!
Абонементы еще в наличии есть? С кем можно переговорить по поводу покупки?
Зайди на их сайт или в тот же Инстаграм, там есть контактный номер
Взорвет Беларусь, все перебегут сюда тренироваться
Таких взрывателей уже чемодан было
Скажу больше, они еще будут переделывать уже готовые фитнес-центры под свой бренд. Короче будет захват всех хороших центров страны