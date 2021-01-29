Показываю, что внутри нового премиум фитнес-клуба «World Class» за 8 000 000 долларов

Вчера первыми побывали в самых потаённых уголках комплекса, а уже сегодня официальное открытие. Мировая сеть, премиум уровень и максимальный жир во всём! На 3800 квадратных метрах бани, хамамы, солярии, детская комната, бассейн на 25 метров, топовые тренажеры, салоны красоты и магазины. Такое ощущение, что здесь есть абсолютно всё, для Минска уникальный формат.

Предвижу самый очевидный вопрос. Сколько? Кто успел, тот и успел купить клубную карту на год всего за 1800р, сейчас торгуют по 2800р, но говорят, будет дороже. Вчера поступило с десяток вопросов в Директ Инстаграм: «А есть Вип?». Да, есть но за лютые 5500р в год. С ценами мы разобрались.

ВАЖНО! Пока что абонементы только на год, но потом обещают сделать разовый вход, так сказать, для теста.

К слову, если разбить 2800р, получается адекватно – 233р в месяц, вот только заплатить нужно сразу. Давайте посмотрим, что входит в эту стоимость. Подробный обзор будет после теста, если решусь разбить копилку.

В стоимость годового абонемента входит услуга консультации тренера и специальная программа.

Просто взять и купить время поплавать в бассейн не получится, только полный абонемент.

Сайт: Worldclass.by Адрес: г. Минск, пр. Дзержинского, 16 Время работы: 07:00 – 23:00