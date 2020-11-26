Что можно сохранить на долгое время самым дешевым домашним вакуумным упаковщиком

Стоило раз показать, как сосёт эта штуковина, так сразу неистово завалили сотнями сообщений «Где купить, сколько стоит и есть ли смысл, если ты холостяк-айтишник?». Давайте по порядку: через сомнительный интернет-магазин я заказал самый дешёвый вакууматор с хорошим рейтингом из тех, что продаются в Минске, и провёл три дня в тестах этого прибора на разных продуктах.

Единственный вопрос, который я задал самому себе: «Зачем они мне?». Первым делом для теста вакуумного маринования жёсткой белорусской говядины. Второе – чтобы сохранить сыр, ведь уходит он у меня медленно, а в условиях холодильника быстро дубенеет. И третье – крутой экспириенс. Последнее перевесило чашу.

В Гугле с четвертой ссылки нашел самый бюджетный от Сяоми не Ксяоми, чтобы сильно не рисковать. Китайский Nathome NZB11 на акции удалось вырвать за 120р, в комплекте ещё рулон пакетов.

ТЕСТ

Как оказалось, в вакууматоре с двумя кнопками нет ничего сложного и всё сводится к трём действиям. Для начала из рулона (идёт в комплекте) отрезаем пакет нужной длины конкретно под какой-то продукт. Например, большие креветки лучше распределять по всей длине, тогда аппарату будет проще высасывать воздух.

Делай раз: вставляю пакет, с усилием закрываю крышку, она должна издать «Щёлк!». Нажимаю верхнюю кнопку (Seal), чтобы запаять дно пакета. Как только красный индикатор погаснет, достаём. Для этого по бокам две большие секретные клавиши, отпускающие крышку вакууматора.

Делай два: наполняю пакет и вторым концом повторяю движение, только сейчас нажимаю нижнюю кнопку высасывания воздуха (Vac Seal). Она горит зелёным, а я слежу, чтобы создался максимальный вакуум.

Без контакта с кислородом, в вакууме пища не будет окисляться, следовательно дольше хранится.

Делай три: последнее движение – контрольная запайка. Не открывая вакууматор, нажимаю верхнюю клавишу и жду, когда погаснет красный индикатор. На этом всё, это пипец как элементарно!

Чем меньше жидкости в продукте, тем лучше. Если её много попадёт внутрь камеры, то просто промокните бумажной салфеткой, но лучше этого не допускать. Гарантия 12 месяцев.

Идеально вакуумируются креветки. А если их почистить, промыть, а после залить соусом из манго с чили, кунжутного масла, чеснока, имбиря и зелёного лука, то у вас получатся маринованные креветки. Два дня живут в холодильнике, а после быстро обжариваю с пшеничным удоном Ронина.

Просто зазиповал отварные креветки по 29р/1кг из «Евроопта» в Галерее. Их фасуют в пластиковые контейнеры, ищите в морозильниках. Если заморозить в обычном пакете, будет тот же эффект.

При помощи вакуума замариновал кусок говядины в хитром соусе с веточками душистого розмарина. Пару дней подержать на средней полке холодильника и можно жарить. Рабочая механика.

Джугасу, пармезану, пармской ветчине и гродненскому хамону тоже можно продлить жизнь. Я часто набираю сразу много, и это всё быстро обветривается и погибает. Конечно, лучше покупать свежее.

Второй бокал вина – и дальше всё как в тумане. Чёрствый смажень, рис с рыбой из Короны, отварная свекла и деньги за коммуналку. В нынешней ситуации советую хранить строго в долларах.

Подводя итог, скажу, что китайский вакууматор – реально полезная вещь для большой семьи. Таким образом можно хранить дикие боровики, разного рода ягоды, орехи, мариновать/сувидить морепродукты и мясо. Проще говоря, новый взгляд на упаковку и хранение. От себя рекомендую брать что-то подороже, а пакеты всегда в наличии в 21vek.by. Там же и вакуумного упаковщика посмотрите. Удачной охоты, обнял всех!