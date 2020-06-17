Готовим пять самых крутых летних коктейлей на безалкогольном игристом

Настало время прохладительных напитков, и сегодня я покажу, как красиво выпить чего-нибудь с пузырьками и спокойно сесть за руль. С лёгкой наводки официанта ресторана на седьмом этаже «Ember» узнал, что в одной армянской сети винных магазинов есть безалкогольное игристое из Испании по 21,99р. Особенно зайдёт беременным, ЗОЖникам и радикальным веганам.

Я по памяти выбрал ТОП-5 самых любимых летних коктейля на игристом и воссоздал их безалкогольные версии. Да-да, я в курсе, что за такие эксперименты можно попасть в ад! И сегодня мы замешиваем двухингредиентный Кир Рояль, девичий Беллини, Мимоза, клубничный Россини и Золотой Бархат на безалкогольном пиве. А основа — сухое, цвета соломы и слегка игристое с мелкими пузырьками «Codorniu» Zero из виноградников Каталонии. Завезли в магазины «Vino Vino».

Сразу отправляем бокалы в морозильник, а игристое — в холодильник. Ахтунг: коктейль должен быть холодным, как сердце бывшей! Все рецепты простые, любой ингредиент можно купить в «Корона-Замок».

КИР РОЯЛЬ

Шампанское — 120мл

Черносмородиновый сироп — 20мл

Приготовление: коктейль был изобретен в первой половине XX века в Бургундии. И назван в честь героя сопротивления — французского священника Феликса Кира. Самый простой и, на мой взгляд, самый вкусный! Достаём из морозилки бокал системы флюте и заливаем в него 20мл сиропа чёрной смородины. Следующим взмахом аккуратно подливаем 120мл шампанского, размешиваем коктейльной ложкой.

БЕЛЛИНИ

Шампанское — 100мл

Лимонный сок — 10мл

Персиковое пюре — 20мл

Лёд — 4 кубика

Приготовление: а этот напиток был создан Джузеппе Чиприани в Венеции, тоже XX век. В любой обычный стакан заливаем 20мл персикового пюре уже с сахаром, 10мл свежевыжатого сока лимона и 50мл шампанского. Закидываем туда четыре кубика льда и аккуратно размешиваем, чтобы охладился. Через ситечко переливаем в бокал и доверху доливаем шампанское. Белиссимо!

МИМОЗА

Шампанское — 90мл

Апельсиновый сок — 90мл

Апельсин — долька

Приготовление: коктейль был придуман барменом одного Лондонского клуба в 1921 году. Этими самыми руками выжимаем апельсин, чтобы вместе с соком и маслом из кожицы выпустить. Наливаем в ледяной бокал 90мл апельсинового сока, доливаем шампанское и перемешиваем. Срезаем кусочек цедры апельсина, сжимаем его над бокалом и бросаем внутрь.

РОССИНИ

Шампанское — 120мл

Клубника — 3шт

Лёд — 4 кубика

Приготовление: назван в честь итальянского композитора Джоаккино Россини. Превращаем брестскую клубнику в пюре, переливаем в бокал с толстым дном и засыпаем четырьмя кубиками льда. Заливаем туда шампанское и хорошенько перемешиваем, чтобы охладилось. Дальше берём наше ситечко и через него заливаем в красивый бокал. Готово, а как пахнет, отпад!

ЗОЛОТОЙ БАРХАТ

Шампанское — 100мл

Светлое пиво — 100мл

Ананасовый сок — 25мл

Приготовление: только не путать с золотым дождём. На этот раз мы берём большой охлаждённый бокал для сангрии, заливаем туда холодное шампанское, ананасовый сок и светлое безалкогольное пиво. Только не нефильтрованное. Хорошенько перемешиваем. Подавать без льда, но с трубочкой!

Подведу итоги опытов. Шампанское без алкоголя — топ для тех, кто не выпивает, в противном случае, как баловство за 21,99р. Я бы посоветовал начать с Кир Рояль на черносмородиновом сиропе и Россини на клубнике, только ищите самую сладкую. К безалкогольному вину много вопросов, крайне сомнительная жидкость, как будто водой разбавили. Но если охладить, то вполне себе годная замена винишку.