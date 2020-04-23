Где самые дешёвые овощи, фрукты и картошка — тестим сезонный рынок «Новый Лебяжий»

Оплот свободных рыночных отношений находится за городом в 5 километрах от МКАД, а на закупки возят бесплатной маршруткой. Зачем ехать так далеко? Во-первых, на «Новом Лебяжьем» овощи и фрукты намного дешевле и выбор больше, но не без классического риска. Об этом расскажу дальше.

Торговать начинают с 8 утра и заканчивают в 8 вечера. Местная парковка закатана в асфальт и она бесплатная, хоть на БЕЛАЗе приезжай. На рядах, карты, WebMoney и почтовые переводы — не принимают, только нал. Чтобы найти рынок, вбейте в навигатор Новый Лебяжий, Таборы и строго придерживайтесь маршрута. Ехать ради одного ананаса нет резона, а вот за запасами качественных овощей и фруктов на всю семью ещё как стоит. К большому сожалению, рестораторы официально закупиться не смогут, т.к. продавцы накладные не выписывают.

В целом продавцы адекватные и дружелюбные, сходу предлагают скидки и слово дают, что груша сочная, как уста любимой. Но не обошлось без шума и пыли на точке с экзотикой. С криками «Вы не имеете право снимать, это мои ананасы» нам попытались запретить фотосъемку — конституционное право гражданина Республики Беларусь!

Напомню ПЕРВОЕ правило рынка — внимательно смотри, что тебе взвешивают, и не стесняйся выбирать! Опытные продажники налегке могут подсунуть заплеснивелую клубнику или сгнивший до безобразия лук.

Теперь ВТОРОЕ правило — торгуйся по фон Клаузевицу — война до победы и точка. Очень часто недобросовестные товарищи продают товар без цен и называют её в зависимости от того, как ты выглядишь. П — платежеспособность.

Лайфхак: если покупаете много, можно сперва оплатить, а потом аккуратно подъехать на машине, только запомните, у кого брали. Овощной рынок делится на две части: первая продаёт по килограммам, вторая — только оптом — ящиками, мешками, вязанками. К слову, именно отсюда фрукты и овощи попадают на Комаровский рынок, но уже по увеличенной цене, минимум в два раза. А сюда фурами приезжают из московского «Фуд Сити».

Арбузы отдают по 7р за килограмм, ящик манго — 200р, такие же на Комарах минимум по 30р за штуку.

Сушеное филе манго из Вьетнама — 35р за килограмм — лучшее вложение денег в сладость. Люто рекомендую прикупить.

Сочнейшие ананасы из Коста Рика по 90р за ящик в первый день и 100р на следующий. Типичный рынок.

За ящик клубники просят 32р. Дома обнаружил, что в некоторых лотках клубника уже погибла и обросла грибами. Вот почему акцентирую внимание на том, что нужно смотреть товар и его щупать! Не сладкая, пойдёт на варенье.

Мясистые помидоры по 3,5р за килограмм. Забираем домой, нарезаем к ним сладкого фиолетового лука, туда же чайную ложка яблочного уксуса, подливаем нерафинированное подсолнечное масло и сверху свежемолотого душистого перца. Бомбический салат к куриным котлеткам с пюрешечкой из национальных корнеплодов.

Рынок — это прекрасно! Можно набрать азербайджанских помидор, пинских огурцов, манго из Чили, киш-миша, всякой свежей зелени и при этом не переплатить, если соблюдать жёсткие правила рыночных отношений. Удачной охоты!