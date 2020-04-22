Новый Лебяжий рынок

На территории нового рыночного комплекса располагаются: — большая автостоянка для посетителей — парковка на 700 машино-мест; — торговые зоны продовольственных товаров: кондитерские изделия, консервы, растительное масло, бакалейные товары, пиво и прохладительные напитки; свежие фрукты и овощи, сухофрукты; яйцо, мясо птицы, свежее мясо, колбасные и молочные изделия, сыры; рыба сухая, соленая, мороженая в ассортименте; — торговые зоны промышленных товаров: одежда, обувь, кожгалантерейная продукция, косметика, парфюмерия, предметы личной гигиены, бытовая химия и др.; — ветеринарная и карантинная службы, где можно будет получить все необходимые разрешительные документы на торговлю.