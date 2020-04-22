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Новый Лебяжий рынок

Новый Лебяжий рынок

Большой рынок в деревне Таборы под Минском

Оценка заведения

Описание

На территории нового рыночного комплекса располагаются: — большая автостоянка для посетителей — парковка на 700 машино-мест; — торговые зоны продовольственных товаров: кондитерские изделия, консервы, растительное масло, бакалейные товары, пиво и прохладительные напитки; свежие фрукты и овощи, сухофрукты; яйцо, мясо птицы, свежее мясо, колбасные и молочные изделия, сыры; рыба сухая, соленая, мороженая в ассортименте; — торговые зоны промышленных товаров: одежда, обувь, кожгалантерейная продукция, косметика, парфюмерия, предметы личной гигиены, бытовая химия и др.; — ветеринарная и карантинная службы, где можно будет получить все необходимые разрешительные документы на торговлю.

Сегодня Открыто сейчас UTC+3

08:00 - 23:00
  • Понедельник
    08:00 - 23:00
  • Вторник
    08:00 - 23:00
  • Среда
    08:00 - 23:00
  • Четверг
    08:00 - 23:00
  • Пятница
    08:00 - 23:00
  • Суббота
    08:00 - 23:00
  • Воскресенье
    08:00 - 23:00

Ценовая категория

Низкие цены на овощи и фрукты
$
5
15

Информация

Н8961, Минск 223035, Belarus

Статистика

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