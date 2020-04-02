Тестим самый дорогой обед из бичпакета в Беларуси!

Королевский самонагревающийся набор острой китайской похлёбки — хот пот, понадобится лишь вода. Я долго искал эту заморскую хрень и наконец случайно приметил на дальней полке в одном из ларьков с азиатскими продуктами на открытой части Комаровского рынка. Разбил копилку и купил!

Стоит такой обеденный самовар с говяжьим рубцом и тофу ровно 35 рублей! Мне кажется, китайцы меня знатно поимели, не представляю, что там должно быть за такие деньги. Сейчас я его вскрою и всё покажу.

Внутри: черный контейнер для разогревающего мешочка, контейнер для хот пота, крышка, пастообразная основа для бульона, говяжий рубец, картошка, древесные грибы, корень лотоса, разновидность тофу выглядит как лапша, что-то вроде чипсов-крекеров, палочки, ложка, зубочистка и разогревающий мешочек.

Берём бичпакет, бутылку воды и отправляемся в Серебрянку. В инструкции всё просто: распаковываем пакетики, пересыпаем в отдельную ёмкость, добавляем воды по бортики, чтобы всё проварилось. В чёрную ёмкость наливаем воду так, чтобы она не контактировала с дном белой ёмкости, где начинка. А дальше закидываем специальный пакетик, который будет создавать химическую реакцию кипения, и минут через 15 можно тестить.

Получается зверский китайский обед на бульоне из пасты с сычуаньским перцем, тофу, маринованными овощами и говяжьим желудком, он же рубец. Саму маслянистую жидкость они вроде не пьют, а используют как соус. Если бы королевский дошик стоил до 15р, то вопросов не было, а так, это пиз*ец как дорого. Чисто для ачивки.

Обязательно запаситесь влажными салфетками и пакетом для мусора. Чисто дачный вариант, когда хочется извращений. Порцию из котелка можно смело делить на две персоны, но тогда запаситесь рисом.

А вот и видео с теста этого адского супа. Приятного просмотра!