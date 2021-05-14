В поисках еды и жизни исследуем полуживой комплекс «Vogue»

Высоченный 25-этажный дом, который на второй береговой линии от парка со стороны Макаёнка, выглядит как Крепость жителей болот из HMM 3. Но если зайти внутрь района, то не всё так страшно. Лишь бы сербы не снесли детскую железную дорогу и не застроили очередными типовыми высотками парк Челюскинцев. Сейчас покажу, кто в теремочке им по утрам кофе варит.

Столбики пронзают небо, строители под Цоя облагораживают фасад, где-то в глубине района раздаётся монотонный долбёж перфоратора. Судя по плотности застройки, у жильцов будут большие, очень большие проблемы с парковкой. С другой стороны, рядом вовсю завершают платный паркинг. Очевидная плюшка для 1700$ за квадрат – это парк, вышел из дома и пошёл себе гулять. Очень круто для утренних пробежек.

Между застройками лютый сквозняк, а мы спускаемся в первую кофейню. Странное архитектурное решение Даны, загнать арендаторов за их же деньги в глухие подвалы, прямо как в «Маяк Минск».

ВНУТРИ КОМПЛЕКСА

Дальше интереснее, во всех заведениях нет туалета, надеюсь, хоть для персонала что-то есть, а не ведро. Первая кофейня «Cubby» с блинами 2 по цене 1. Милейшая бариста сварила детский капучино за 3,8р и за 4,2р засунула сосиску в булку. Кофе на 8 кокобаев точно. У многих удобный график с 07:30.

Вижу выпечку «Пекарная Лавка» с живым хлебом. Интересно, кто торгует мертвым и предусмотрена ли ответственность за такое. На столе стрёмная кнопочная кофеварка, сверху иконы, поэтому обойдусь пирожком с курицей за 4р и ватрушкой за 2,5р. Теперь вы знаете, где брать свежий хлеб.

Тут как тут армянский дом вина, сиропов и закусок. Странно, что без коллаба с «Джон Дори». Хорошая история, у них там часто акции на винишко. Одобряю такие лавки в любом жилом массиве.

Рядом два конкурента: частная продуктовая лавка всё для дома, и «В Яблочко». Уже вижу, как оттуда на лавочки выносят сеты пивных сосок и Лэйс с крабом. Для гармонии не хватает только автолавки.

И опять кофейня, на этот раз «Тук» из Малиновки. Терминал не работает, а наличку ношу только на чай. Поэтому просто знайте, что они тут. Есть базовые десерты, круассаны и чутка разморозки.

Второй раз из окна кто-то выкрикнул «барсук в гнезде». И внезапно свой «Гранд». Что-то мне подсказывает, что ресторанов здесь не будет. Капучино за 3р исполнили горьким по рецептам «Бургер Кингов».

Чем они себе думают? Опять, опять кофейня! В «Wood Coffee» в прошлый раз сварили годнейший капучино.

Свежесваренный кофе, свежие булки и алкоголь на акции – что ещё нужно, чтобы встретить старость в Воге?

СНАРУЖИ КОМПЛЕКСА

С обратной стороны в подвалах дома обнаружено первое мини-кафе с Вах! горячей едой – «Грузия». Внутри не душевно, и только фотографии гор в рамках намекают на концепцию. Готовят грузины, заказ принимают грузины – добрый знак. Меню состоит из самых популярных блюд, цены совершенно вменяемые.

Четыре хинкали с мясным миксом – 6,70р, получается по 1,68р за шутку – это честно. Размером с кулак подростка, тесто тонкое, эластичное, внутри много мяса с бульоном, но шеф люто пересолил. Бывает.

Маленький хачапури по-аджарски стоит 7,70р. Выглядит правильно, только сыр совсем не размешивается. Скорей всего, без творожного Адыгейского. Если бы не пересолил так дико, то на 7 кокобаев за эти деньги.

Доставка суши «Суфикс» тоже поселилась тут. Точка выдаёт суши строго навынос. Ну что, рис пресный, скручены абы как, сплошной огурец, а где креветка, где угорь в ролле за 15,90р? На 6 кокобаев!

А вот и первый пив-бар «Бир Шоп» со служебным туалетом. Разливное с десяти кранов можно захватить в норку или распить на месте, пока жена не видит. Продают в ПЭТах по минимум литр.

ИТОГ: район интересный, густонаселённый, но пока всё достроят, жить придётся в наушниках. Для полного баланса им тут не хватает демократичных винных баров типа «Декантер», сырно-мясных лавок, а-ля «Прошуттерия» и «Салон еды». А в остальном как у всех, вангую скоро точку с китайской едой.